Aviso a clientes de Mercadona: el cambio drástico de horario que te afectará el 1 de noviembre

Estamos casi a punto de celebrar el fin de semana, pero además se trata de uno de lo más especiales, ya que a nadie se le olvida que mañana sábado es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Un día en el que la costumbre, o la tradición, está marcada por llevar flores a los cementerios para honrar la memoria de aquellos que ya no están. Sin embargo, como cualquier otro festivo nacional, muchos aprovechan el día para ir de compras y como no, para ir al supermercado y en el caso del más visitado de España, ¿Sabemos qué horario va a tener Mercadona el 1 de noviembre?.

Generalmente, los días festivos las tiendas suelen cerrar o dar descanso a sus trabajadores. Algo que Mercadona aplica casi sin excepción, aunque este 1 de noviembre su política de aperturas y cierres se va a ver modificada. Un cambio que pocos esperaban y que puede que nos permita acudir a sus tiendas mañana sábado como de costumbre, aunque eso sí, con un horario adaptado que será bueno conocer. Y por otro lado, ¿la apertura de Mercadona este 1 de noviembre va a ser generalizada para todas las comunidades? Toma nota, porque te ofrecemos todos los detalles a continuación.

El cambio inesperado de Mercadona para el 1 de noviembre

Si tienes pensado ir a tu Mercadona más cercano a hacer la compra como cualquier otro sábado, estás de enhorabuena. La cadena de Juan Roig, ha confirmado que el sábado 1 de noviembre Mercadona abrirá de 9:00 a 15:00 horas. Es decir, sólo por la mañana. Después del mediodía, todas las tiendas cerrarán sus puertas y ya no volverán a abrir hasta el lunes siguiente. Un cambio que, aunque puntual, afectará a buena parte de los clientes habituales que aprovechan el fin de semana para llenar la nevera.

Todos aquellos que son Jefes o clientes habituales de Mercadona, saben bien que cuando llega un día de fiesta o cuando es domingo, las tiendas cierran para dar descanso a sus trabajadores. Pero en esta ocasión será distinto ya que por lo visto como el Día de Todos los Santos cae en sábado, Mercadona ha optado por tener una apertura parcial para garantizar el servicio básico a los clientes pero a la vez, sin romper su política de descanso para los trabajadores. De este modo puede cumplir con lo que suele hacer siempre que llega un día festivo, aunque como vemos sea de forma parcial.

Por eso, si necesitas hacer una compra más grande o prefieres evitar las aglomeraciones, lo mejor será ir hoy viernes 31 de octubre, cuando el horario sigue siendo el habitual, de 9:00 a 21:30 horas. Así evitarás colas y podrás aprovechar el festivo con más tranquilidad. Y en el caso de que se te pase, o decidas descansar mañana sábado, ya no podrás ir a Mercadona hasta el lunes, que será un día laboral normal dado que la fiesta de Todos los Santos no se ha movido al lunes.

No todos los Mercadona abrirán el 1 de noviembre

Aunque el aviso se ha lanzado para toda España, lo cierto es que tenemos que advertir que no será en todas partes igual. En algunas zonas, directamente, las tiendas no abrirán en todo el día. Es el caso de Galicia, Navarra o el País Vasco, donde el festivo se respeta por completo y los supermercados permanecerán cerrados todo el día. También hay excepciones en Aragón, especialmente en la provincia de Huesca, donde la normativa autonómica no permite la apertura en fechas como esta.

La compañía explica que estas diferencias se deben a las normas comerciales de cada comunidad, ya que no todas autorizan la apertura en días festivos. En esos casos, Mercadona prioriza el descanso de su plantilla y mantiene el cierre total. Por eso, desde la propia empresa recomiendan consultar el buscador de supermercados que está disponible en su web. Solo con introducir tu código postal podrás saber si tu tienda abrirá y en qué horario exacto.

En cualquier caso, la mayoría de establecimientos del país sí funcionarán con el horario reducido de 9:00 a 15:00 horas, especialmente en las grandes ciudades y zonas urbanas.

Consejos para los clientes antes del festivo

Si sueles dejar la compra para el sábado por la tarde, conviene tenerlo presente, porque este festivo puede pillarte con las puertas cerradas. Lo mejor será organizarse un poco antes: aprovechar el viernes para hacer la compra grande o, si no queda otra, acercarse el sábado a primera hora, cuando todavía hay calma. Después del mediodía suele empezar el movimiento, y es fácil encontrar las tiendas llenas de gente que quiere coger cuatro cosas antes de que cierren.

Otra opción, si prefieres evitar colas, es usar el servicio online de Mercadona, disponible en buena parte del país. Desde la web o la app puedes preparar el pedido con antelación y recibirlo en casa, aunque el reparto depende de la zona y puede no estar disponible en todos los municipios.