El aviso de Banco de España sobre las cuentas compartidas que afecta a estas personas

Las cuentas bancarias compartidas forman parte del día a día de muchas familias españolas pero de ellas ha querido advertir, o informar el Banco de España. Este tipo de cuentas, que se dan entre parejas, progenitores con hijos o familiares que gestionan gastos comunes, suelen facilitar el acceso al dinero pero no sólo eso, sino que simplifican la organización económica del hogar. Su funcionamiento, en apariencia, es sencillo: varios titulares pueden operar sobre el mismo saldo. Pero cuando uno de ellos fallece, esa facilidad desaparece y es ahí donde suelen surgir las dudas. Es por este motivo que el Banco de España ha querido aclarar recientemente cómo debe actuar cada parte en este tipo de situaciones y qué limitaciones se aplican.

La confusión es habitual porque muchos titulares creen que, por el hecho de aparecer en contrato, pueden acceder al saldo sin restricciones. Sin embargo, la normativa de sucesiones introduce obligaciones que afectan directamente al dinero depositado. El banco está obligado a proteger los derechos de los herederos del fallecido, lo que hace que el resto de titulares no pueda operar con normalidad. Esto puede suponer un problema práctico, sobre todo cuando la cuenta se utilizaba para gastos domésticos o pagos esenciales. Pero hemos d saber además, que la institución advierte de que es importante distinguir entre los tipos de cuenta, ya que no todas funcionan igual tras el fallecimiento de un titular. Esta diferencia, aunque parece menor, determina si el dinero queda bloqueado o puede seguir utilizándose con normalidad.

El aviso de Banco de España sobre las cuentas compartidas

En una cuenta conjunta, todos los titulares deben autorizar cada operación. Por tanto, si uno de ellos fallece, el acceso al saldo queda parcialmente bloqueado. El Banco de España lo explica que si muere uno de los titulares de la cuenta, los » demás no podrán disponer del dinero que hay en ella, salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido.»

Esto implica que, incluso si el resto de titulares han aportado parte del dinero, no pueden retirarlo por iniciativa propia. Todo movimiento que implique sacar fondos requiere el visto bueno de quienes figuren como herederos legales en el testamento o, en su defecto, los designados por ley. Esta restricción puede durar días o semanas, dependiendo de la documentación presentada y del acuerdo entre los implicados.

La única excepción son los recibos domiciliados que ya estaban ordenados previamente, como suministros básicos o pagos habituales. El banco puede seguir cargándolos para evitar impagos, salvo que un heredero manifieste su oposición.

Las cuentas indistintas: acceso permitido, pero con riesgos

En las cuentas indistintas, cada titular puede operar de manera independiente, sin autorización de los demás. Este funcionamiento también se mantiene tras el fallecimiento de uno de ellos. Según el Banco de España, en estos casos sí se puede seguir disponiendo del dinero, porque así se recoge en el contrato de la cuenta.

Esto ofrece más flexibilidad, pero también más riesgo. La entidad recuerda que en una cuenta indistinta un titular puede retirar fondos sin conocimiento del otro. Por este motivo, algunas familias prefieren abrir cuentas conjuntas, donde se requiere la aprobación de ambos, aunque el acceso sea más limitado en situaciones como el fallecimiento.

El Banco Sabadell también subraya esta diferencia: la cuenta indistinta permite una operativa más rápida, pero obliga a confiar plenamente en el otro titular, ya que cualquiera puede mover el dinero.

Qué ocurre si no hay acuerdo entre los herederos

El mayor foco de conflicto aparece cuando existen varios herederos y no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con el saldo. En ese caso, el resto de titulares no podrá retirar dinero. La cuenta queda bloqueada y solo pueden cargarse recibos esenciales ya programados.

El Banco de España recomienda comunicar el fallecimiento cuanto antes para evitar movimientos que puedan interpretarse como irregulares. La entidad bancaria puede llegar a bloquear la cuenta completa, especialmente si detecta enfrentamientos entre titulares supervivientes y herederos. En ese escenario, el banco debe informar por escrito de la decisión y del motivo.

El bloqueo no implica la pérdida del dinero, pero sí paraliza su uso hasta que la documentación esté correcta: certificado de defunción, testamento, declaración de herederos o autorización expresa. Hasta entonces, cualquier operación queda detenida.

Cómo actuar para evitar problemas

Aunque no existe una fórmula universal, el Banco de España insiste en tres pautas básicas:

Informar a la entidad bancaria de inmediato tras el fallecimiento.

de inmediato tras el fallecimiento. Revisar el tipo de cuenta (conjunta o indistinta) para saber qué operaciones están permitidas.

(conjunta o indistinta) para saber qué operaciones están permitidas. Buscar acuerdos entre herederos lo antes posible, ya que el banco no puede desbloquear el saldo sin su autorización.

La institución recuerda que el desconocimiento de estas normas es una de las causas más frecuentes de conflicto familiar y de reclamaciones ante los servicios de atención al cliente de los bancos.