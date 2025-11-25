El aviso de los expertos sobre las cuentas bancarias: «La mejor alternativa…»

Elegir bien entre una de las muchas cuentas bancarias que ofrecen los bancos españoles es algo clave para los ciudadanos que quieran contratar este producto financiero, independientemente de que quieran domiciliar una nómina o no. Un grupo de expertos se ha pronunciado sobre las mejores cuentas bancarias que puedes abrir sin comisiones en función del objetivo con el que acudas al banco. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el proceso a la hora de abrir una cuenta bancaria.

Este es un proceso que sigue toda persona que persigue la independencia: abrir una cuenta bancaria. Ya sea para poder manejar el dinero y tener unos ahorros, domiciliar la nómina o simplemente incluir los recibos de suministros básicos como gas o agua o el teléfono móvil, lo idóneo es que todo ciudadano tenga una cuenta corriente en el banco para manejar su dinero. A día de hoy esto también se ha convertido en imprescindible para poder manejar la aplicación Bizum, que utilizan a diario 18 millones de españoles.

Sobre el proceso para elegir una de las muchas cuentas bancarias que ofrecen los bancos, se han pronunciado los expertos de Banqmi, página que se define como «el mejor comparador financiero online para que encuentres las mejores hipotecas, cuentas, préstamos y tarjetas que mejor se adapten a tus necesidades». Sobre la pregunta del millón, desde este portal especializado dejan claro que: «No hay una respuesta concreta a esta pregunta, puesto que cada persona tiene unas necesidades específicas y, por lo tanto, no hay una cuenta bancaria ideal para todo el mundo».

Por ello, animan a todos los ciudadanos a comparar entre las muchas cuentas bancarias que ofrecen los bancos para poder conocer cuál se adapta mejor a las características de cada uno. Por ejemplo, cita el caso de los trabajadores autónomos, cuyo mejor banco para abrir una cuenta será el que incluya más ventajas para el trabajador, como la gestión de facturas, asesoría personal o las transferencias gratuitas.

Los expertos sobre las cuentas bancarias

A la hora de elegir la mejor cuenta bancaria, Banqmi ha puesto el foco en las comisiones que en algunos casos hay que pagar, ya sea por abrir una cuenta o por el mantenimiento de una tarjeta. Buscar un banco que no haga pagar comisiones debe ser el objetivo de todo ciudadano que quiera contratar este producto, ya sea domiciliando la nómina o no.

Según estos expertos, en el mercado podemos encontrar dos tipos de bancos: los que no cobran comisiones porque cumples algunos de los requisitos que se piden, como domiciliar la nómina, y las entidades financieras que no te exigen nada a cambio de no cobrar comisiones. Estas últimas serán las recomendables para las persona que quieran abrir una cuenta corriente sin nómina.

Las personas que tengan nómina y la quieran domiciliar en una cuenta del banco podrán decantarse por las primeras, ya que se suelen incluir otras ventajas como una tarjeta de crédito o el uso de las transferencias de forma gratuita. Incluso algunos bancos suelen ofrecer algunos obsequios en forma de regalo o incluso un premio metálico por llevar la nómina a su causa. Aparte de eso, lo principal será que no tengas que pagar intereses por llevar tu dinero a la entidad financiera correspondiente.

El mejor banco para abrir una cuenta

Los expertos de Banqmi también citan en uno de sus blogs publicados en su página web las mejores cuentas bancarias en función del objetivo que tengas como cliente.

Por ejemplo, en el caso de que quieras abrir una cuenta bancaria sin nómina, recomiendan a ING porque es una «cuenta corriente ágil y muy atractiva para los usuarios bancarios». «Se trata de una cuenta sin comisiones, sin gastos» en la que no «hace falta domiciliar ni ingresos ni recibos» y «permite realizar transferencias nacionales y en países de la Unión Europea».

En caso de tener nómina, aconseja decantarse por la cuenta nómina BBVA, que requiere de una domiciliación de una nómina de 800 euros. A cambio de ello podrás disponer de una cuenta y tarjeta de débito sin comisiones en una «banca y entorno online potente y funcional». Para las personas que quieran generar unos ahorros, este grupo de expertos recomienda la cuenta nómina Bankinter, que ofrece una rentabilidad de hasta el 5% TAE el primer año para un capital de 5.000 euros. Ofrece una tarjeta de crédito sin gasto ni comisiones y requiere de una fuente de ingresos periódica, como puede ser la pensión o la nómina.