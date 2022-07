Así son las sandalias más baratas de Bimba y Lola que tiene El Corte Inglés

Las sandalias son el calzado perfecto para el verano, sin duda el que te permite llevar los pies más frescos para no pasar calor sin perder ni un ápice de estilo, ya que hoy en día hay infinidad de diseños que harán que los puedas combinar con todo tipo de looks sean cuales sean tus gustos. Hoy te mostramos unas sandalias de Bimba y Lola que están rebajadísimas en El Corte Inglés y que no podrás encontrarlas más baratas en ningún otro sitio… ¡corre que vuelan!.

Bimba y Lola es una de las firmas de moda españolas más conocidas, todo un éxito incluso a nivel internacional, una marca que crece imparable y que arrasa en ventas tanto en sus tiendas físicas como en la tienda online. Además, en establecimientos como El Corte Inglés puedes encontrar varios artículos de la firma gallega, los cuales resultan especialmente interesantes cuando llega el periodo de rebajas y puedes encontrar chollazos tan increíbles como el que verás a continuación.

Las sandalias de Bimba y Lola más baratas en El Corte Inglés

Se trata de las Sandalias planas de mujer, un calzado veraniego tan versátil que podrás sacarle muchísimo partido con diferentes looks, tanto de día como de noche, ya que además son en negro y se podrán adaptar a diferentes combinaciones en diferentes ocasiones. Actualmente tienen un increíble 60% de descuento que deja su precio final en tan sólo 58€, un chollo que no puedes dejar pasar, ya que además las sandalias te fliparán.

Estas sandalias de Bimba y Lola tienen cierre de hebilla metálica y puntera redonda, dos detalles que las hacen aún más atractivas y que te fascinarán tanto en cuanto las veas que te vendrán a la cabeza infinitas maneras de combinarlas para crear diferentes outfits.

El material exterior es 100% piel vacuna, mientras que el interior es 100% caucho vulcanizado, la suela 100% caucho, el forro 100% caucho vulcanizado y la plantilla 100% otros materiales no especificados. Son materiales de calidad, como todos los que emplea la firma gallega en la fabricación de todos sus artículos y que son garantía de calidad y confort.

Si buscas un calzado de calidad para echarte a andar este verano con el máximo estilo, sin duda estas sandalias de Bimba y Lola son ideales para ti, y con la rebajaza de más de la mitad de su precio que hace El Corte Inglés, sería una locura dejar pasar esta oportunidad.