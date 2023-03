Philip Bunce o Pippa Bunce es uno de los altos ejecutivos del Credit Suisse, de infausto nombre desde hace unas horas tras hacer entrar en pánico a las bolsas europeas antes de ser rescatado. Philip/Pippa es el director senior de la entidad y se declaró hace años no binario de género fluido. Es, además jefe de Programas Estratégicos de Ingeniería Central de Mercados Globales y como Copresidente del Programa LGBTI+ en Credit Suisse.

En 2018, Bunce fue galardonada por el Financial Times como una de las 100 mejores mujeres en los negocios. Un premio muy polémico que fue enormemente criticado por varias asociaciones de mujeres. También figura en la lista de los 10 Líderes Inspiradores en los Premios LGBT Británicos. El año pasado, Bunce también recibió un premio británico a la diversidad.

Philip o Pippa Bunce es conocido en el Credit Suisse por ir a trabajar a veces con una peluca y con ropa de mujer y ha contado en varias ocasiones su salida del armario. «A partir de los cinco años, no quería limitarme a vestirse sólo como un niño. Por suerte mi familia me aceptó, mi hogar era un ambiente seguro en el que podía mostrar quién era y cómo me sentía», ha manifestado.

Salir del armario en el trabajo

El paso del tiempo devino en la incorporación al trabajo y llegar al departamento de informática de un banco era otra cosa: «Estaba harta de vivir una mentira, ya no quería fingir ser otra persona», dijo. «Ver a amigos de género fluido y no binarios quitarse la vida porque no eran capaces de hacer frente a un entorno binario, en el que no se sentían incluidos o aceptados, me hizo decidirme a levantarme para mejorar las cosas», relató sobre esos años.

Un programa del banco Credit Suisse lanzado en 2014 en apoyo al colectivo LGTBI+ y la alianza entre los empleados le alentó a declararse en el trabajo como de «género fluido y no binario»; ambos forman parte del espectro más amplio de identidades trans. «Primero, pensé que era algo aterrador, no sabía cómo respondería la gente a mi nueva apariencia y cuáles serían las consecuencias para mi carrera», reveló Pippa Bunce.

Así que decidió, en vez de presentarse un día al trabajo vestida de mujer, acercarse a consultar a Recursos Humanos la forma de salir del armario. Acordaron que lo mejor sería hablar antes con sus compañeros de trabajo para prepararlos. «Lo que siguió me dejó alucinado. Ante tanto apoyo, empatía y humildad de mis colegas, me pregunté por qué no me había atrevido antes», apuntó Pippa Bunce.

Por eso, se sintió tan orgulloso de recibir el premio del Financial Times. En un comunicado señaló que: «Estoy realmente honrada por este premio y estoy orgulloso del progreso que estamos logrando hacia todas las formas de diversidad e igualdad de género».

Congratulations to Pips Bunce on being listed on the Top 100 Female Executives list in the 2018 @HeroesinB & @FT champion of #WomeninBusiness #FTHERoes18 pic.twitter.com/dU3Kuj65fs — Credit Suisse (@CreditSuisse) September 20, 2018

Credit Suisse publicó entonces en sus redes: «Felicidades a Pips Bunce por figurar en la lista de las 100 mejores mujeres ejecutivas en el campeón de @HeroesinB & @FT de 2018 de #WomeninBusiness #FTHERoes18».