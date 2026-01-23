Desde Asedas, la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados, ha denunciado que la decisión de paralizar los camiones en la zona norte de España «ha generado un grandísimo problema para el transporte de alimentos y productos esenciales».

«Se ha tratado de una medida preventiva sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que esta medida ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales en los supermercados», explican desde Asedas.

Desde Asedas, se pide que tenga prioridad el transporte de productos de primera necesidad. «En estos momentos, estamos tratando de concienciar a las autoridades para que, en la medida de lo posible, se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se dé prioridad a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento a los supermercados y autoservicios durante el fin de semana», destacan.

Dificultades en el acceso a las plataformas de los supermercados

Por otro lado, se hace un llamamiento a la población «para evitar situaciones, innecesarias, de acopio de alimentos en sus hogares».

La paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes 23 de enero en una zona amplísima del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, «ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. Se han perdido, así pues, muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios», aseguran desde Asedas.

La DGT ha restringido la circulación de camiones de más de 7.500 Kg

La DGT ha publicado una Resolución destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carretas. Las restricciones han comenzado en la media noche del viernes 23 de enero con una duración indeterminada en función de la evolución de la borrasca Ingrid.

El problema de este cuidado excesivo por evitar un accidente es que numerosas localidades pueden verse afectadas por problemas de abastecimiento. Con todo, el sector afirma que, por el momento, los bienes de primera necesidad están asegurados.