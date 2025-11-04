Andrés Rodríguez, presidente de Forbes España, ha concedido una entrevista a OKDIARIO con motivo de la publicación de la lista Forbes de las 100 personas más ricas de España en 2025. El responsable ha destacado que «el 54% del dinero de estos 100 ricos está en manos de 28 personas que tienen más de 80 años». Rodríguez ve esto como un reto para la siguiente generación: «Se va a producir un traspaso generacional de la riqueza. Eso no solo moverá la lista, aparecerán nuevos nombres, sino que también hará que los boomers se enfrenten a la gestión de esas fortunas».

PREGUNTA.- ¿Cómo se hace la lista Forbes?

RESPUESTA.- La lista tiene una metodología norteamericana que todos los países seguimos. Forbes edita en 43 países y todos usamos la misma metodología. Si no, sería un caos proporcionar datos de manera diferente a la lista mundial. Nosotros estamos especialmente monitorizados por Estados Unidos porque tenemos a Amancio Ortega, que desde hace muchos años está alrededor del top diez en la riqueza mundial.

Entonces, la metodología es muy sencilla pero muy trabajosa. Trabajosa, porque desde mañana estamos empezando a hacer la lista del año que viene. Y sencilla en el sentido de que nosotros medimos las posiciones públicas, el valor de las compañías a día de cierre de nuestra lista, de tal manera que el listado y las fortunas son aproximadas porque no medimos el patrimonio particular de los dueños de las empresas.

Tendríamos que tener acceso a su declaración de la renta, cosa que no hacemos. O si han comprado algo el año pasado, un cuadro, un reloj, un piso o lo que ellos hayan querido comprar. Sus fortunas son mayores de lo que nosotros publicamos. Lo que es muy interesante es cuando los pones en orden, empiezan a aparecer ciertas conclusiones y también una fotografía sociológica de cómo va el país.

Lo sorprendente de la lista Forbes

P.- ¿Y qué es lo que más les ha sorprendido?

«Amancio Ortega pierde un 8% de patrimonio por la caída del consumo del retail a nivel mundial», explica.

R.- El primer dato es que el total de la riqueza de los de los 100 sube un 7%. El segundo dato es que el hombre más rico de España desde que nosotros hacemos la lista, hace 17 años, es Amancio Ortega. Este año tiene un 8% menos por el valor de Inditex, y eso tiene que ver con la caída del consumo del retail a nivel mundial. Hay que pensar que, de los 170.000 trabajadores que tiene Inditex en el mundo, solo 40.000 están en España. Es decir, el mercado internacional en Inditex pesa mucho.

Nos ha sorprendido también otro dato importante, y es que de todas las fortunas, si sumamos las cantidades totales de los 100, el 54% del dinero está en manos de 28 personas. Claro, este 54% está muy sesgado por la fortuna de Amancio Ortega, que es uno de los 28. Pero es que el dato interesante es que los 28 tienen más de 80 años. Y esto quiere decir que se avecina una tendencia de la cual ya se habla y se analiza en todo el mundo. Y es que en los próximos años, cinco años, diez años, se va a producir un traspaso generacional de la riqueza.

«Los baby boomers heredarán las fortunas de sus padres. Eso hará que se enfrenten a la gestión de esas fortunas, con toda la dificultad que supone», afirma Rodríguez.

Es decir, los baby boomers, herederos que pertenecen al baby boom que está en torno a 60 años, heredarán las fortunas de sus padres. Y eso no solo moverá la lista, aparecerán nuevos nombres, sino que también hará que se enfrenten a la gestión de esas fortunas, con toda la dificultad que supone hacer crecer la compañía que has heredado y todo lo que supone en el caso de las compañías familiares. Entonces, el dato del cambio generacional, del cambio de manos, de la factura de las fortunas de una generación a otra, será algo que iremos viendo, no sabemos a qué velocidad, pero que ya vemos cerca.

P.- ¿Qué diferencia hay entre los ricos de España y los de otros países?

R.- Hay pocas diferencias con Europa. Estamos en un continente que regula en vez de en vez de inventar. O que inventa menos de lo que debería y, a lo mejor, regula más de lo que debería. Y si nos fijamos en las grandes innovaciones del mundo empresarial (tecnologías de inteligencia artificial), los dos polos están en Estados Unidos, en Silicon Valley, y en China. Y obviamente por eso está la guerra comercial entre ellos.

Entonces, la gran diferencia sería que nuestra lista es muy poco permeable a innovaciones, que (en España) no tenemos unicornios, empresas que hayan entrado con rapidez y ganen 1.000 millones de euros. Y que cuando tenemos inventores o creadores de empresas, probablemente el capital internacional está muy atento, muy rápido, muy listo a la hora de llevarse ese tipo de innovación. O nuestros emprendedores buscan el dinero fuera para este tipo de sectores.