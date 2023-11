Amazon va a empezar el 2024 pisando fuerte: anuncia la apertura de supermercados

Después de una pausa en su estrategia de supermercados, Amazon ha anunciado que retomará la expansión de su cadena Amazon Fresh por Estados Unidos, así como el rediseño de cinco establecimientos para mejorar la selección y la experiencia de los clientes. La compañía, que ya cuenta con 38 tiendas Amazon Fresh y 28 locales Amazon Go en el país, además de la cadena Whole Foods, quiere consolidar su presencia en el sector de los alimentos frescos, que representa el 2,5 % de su cuota de mercado. Os explicamos a continuación, todos los detalles de cómo Amazon va a empezar el 2024 pisando fuerte ya que anuncia la apertura de supermercados.

Amazon abre supermercados

Amazon había iniciado dos proyectos innovadores en el sector de los supermercados, Amazon Go y Amazon Fresh, con el objetivo de «encontrar un formato que se diferencie de la competencia», según el CEO de la empresa. Amazon Go es un concepto de tienda de conveniencia sin cajeros, donde los clientes pueden entrar, tomar lo que quieren y salir sin hacer cola ni pagar. Amazon Fresh es un supermercado que ofrece productos frescos, orgánicos y de marca propia, así como la opción de comprar en línea y recoger en la tienda o recibir la entrega a domicilio.

Sin embargo, estos proyectos no han tenido el éxito esperado. A principios de año, Amazon anunció el cierre de algunos supermercados y la paralización de nuevas aperturas, para centrarse en la cadena Whole Foods, que compró en 2017 por 13.700 millones de dólares. Whole Foods es una cadena de supermercados especializada en productos naturales y orgánicos, que cuenta con más de 500 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Pero parece que el plan se reactiva. Según, Bloomberg, Amazon ha decidido reactivar su plan de supermercados para 2024, con la intención de ampliar la red de Amazon Fresh por todo el territorio estadounidense. Además, la compañía ha rediseñado cinco tiendas, incluyendo tres en el área de Los Ángeles, para aumentar la variedad de productos y servicios, como café caliente y donas. La idea es enfocarse en los aspectos tradicionales del comercio minorista, en lugar de la tecnología sin cajero que había caracterizado a Amazon Go.

Claire Peters, vicepresidenta global de Amazon Fresh, dijo en una entrevista que los ejecutivos quedaron «gratamente sorprendidos» por la cantidad de personas que ordenaron alimentos durante la prueba. La entrega desde las tiendas Whole Foods Market también llegará a los suscriptores que no sean Prime «en un futuro próximo», dijo.

Amazon tiene un gran negocio de supermercado online que vende artículos para el hogar, toallas de papel, artículos de limpieza y más. Pero en los últimos años, la empresa con sede en Seattle se ha expandido a las tiendas físicas, reconociendo que muchos compradores prefieren comprar alimentos en persona.

Tony Hoggett, ex ejecutivo de Tesco Plc, es el responsable de supervisar la apertura de tiendas el año que viene. Hoggett y su equipo han decidido rediseñar las tiendas para mejorar la experiencia de los clientes.

«Hemos aprendido que si no dominamos los fundamentos del gasto, nada más importa», dijo Peters. «Tendremos una buena cartera de proyectos para el próximo año y lo que no haremos es abrir tiendas sin rumbo fijo», añadió.