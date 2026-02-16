Nuevo movimiento de Amancio Ortega, fundador de Inditex. El mayor accionista de Inditex será parte del consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar la totalidad del holding logístico australiano Qube mediante una oferta vinculante de 11.700 millones de dólares australianos (6.895 millones de euros).

Según se desprende del pliego que desgrana los detalles, Amancio Ortega participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea junto al fondo Unisuper y la propia Macquarie. Unisuper ya controla el 15,07% de Qube.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,20 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 27,8% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta. La compra se ejecutará sin una OPA de por medio, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas.

El documento ha indicado que Qube estará autorizada a repartir dividendos ordinarios y extraordinarios por un máximo de 0,40 dólares (0,24 euros) en efectivo, aunque dicha cantidad se restará del monto avanzado por el consorcio.

Si Qube y el consorcio acuerdan prorrogar la fecha límite de finalización más allá del 15 de diciembre, se abonará un interés de demora de 2 centavos (1,2 céntimos) por mes que se empezará a contabilizar desde ese mismo día. Esta comisión se sumará al precio de la oferta en efectivo.

«La contraprestación del acuerdo representa una prima considerable sobre el precio de las acciones antes del anuncio. Refleja la solidez actual del negocio y las sólidas perspectivas de crecimiento de Qube como proveedor líder de servicios logísticos en Australia, Nueva Zelanda y la región», ha afirmado el presidente de Qube, John Bevan.

El grupo oceánico se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción.