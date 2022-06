El alza de la gasolina empobrece a los españoles: llenar el depósito es 1.600 € más caro este año

El precio de los combustibles ha alcanzado en España niveles nunca vistos hasta pulverizar récord tras récord cada semana en plena temporada de verano. No obstante, la gasolina parece que aún no ha tocado techo y los expertos apuntan a que en los próximos meses podría dispararse hasta los 3 euros el litro por el alza de las cotizaciones internacionales del barril de petróleo. Una situación que ha provocado que los españoles disparen el gasto a la hora de llenar el depósito de sus vehículos, que les costará 1.600 euros más este año que en 2021.

Según los cálculos de este diario, un español gastará este año 3.495 euros en llenar su depósito de gasolina frente a los 1.900 euros que gastaba en 2021, lo que se traduce en una diferencia de casi 1.600 euros, sin restar la bonificación de 20 céntimos por litro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Teniendo en cuenta que un español recorre de media unos 25.000 kilómetros al año y que el precio de la gasolina se ha situado en 2,15 euros el litro, un vehículo que consuma 6,5 litros cada 100 kilómetros gastará 3.495 euros este año. Una cifra que se traduce en un encarecimiento importante en relación a 2021 por el alza de los precios en los surtidores de las estaciones de servicio.

Utilizando los mismos datos para calcular el gasto de un español en combustible en 2021 y teniendo en cuenta que el precio de gasolina hace un año se situaba en 1,198 euros el litro, los conductores se gastaron 1.900 euros en llenar el depósito. Esto es casi 1.600 euros más este año que el anterior, aunque esta diferencia podría ser incluso mayor, ya que se prevé que los surtidores sigan marcando cifras superiores hasta alcanzar, incluso, los 3 euros el litro.

Prórroga del descuento de 20 céntimos

Una situación que ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a prorrogar el descuento de 20 céntimos en los carburantes hasta septiembre para mitigar el impacto de los altos precios de la gasolina y el diésel en los bolsillos de los españoles. No obstante, el Ejecutivo no ha especificado aún si la bonificación continuará afectando a todos los consumidores o sólo a las rentas bajas. Todo apunta a que el real decreto-ley continuará sin cambios, ya que no existen herramientas para excluir al resto de la ciudadanía, tal y como explicó este diario.

Pese a las medidas que ha puesto el Ejecutivo para controlar los precios desbocados del carburante, la gasolina en España ya es más cara que en Alemania, Italia e, incluso, Francia, dónde históricamente se registraban precios más altos por la elevada carga impositiva que sufren los hidrocarburos en algunos países de la Unión Europea (UE).

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España ya por encima de la media de la Unión Europea, situada en 2,042 euros el litro, aunque no de la zona euro. En el caso del diésel, el precio también es superior al de la media de la UE, que es de 1,981 euros.