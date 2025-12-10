La cadena sueca de muebles y decoración IKEA es mundialmente conocida por sus precios accesibles y su modelo de negocio eficiente. Sin embargo, detrás de cada artículo asequible y cada laberíntica tienda, existe una compleja maquinaria económica que requiere una inversión diaria millonaria para su funcionamiento. Un análisis reciente arroja luz sobre los asombrosos costes operativos que implica mantener abierta uno solo de sus grandes comercios.

Los gastos fijos: un desembolso diario de seis cifras

Mantener una tienda de IKEA en funcionamiento no es una tarea menor. Los costes fijos y variables necesarios para operar una única ubicación superan los 6 millones de euros al mes, lo que se traduce en un gasto diario aproximado de unos 200.000 euros.

Esta cifra abrumadora se compone de varios elementos clave:

Personal : el rubro de los trabajadores es uno de los más importantes. Las tiendas IKEA requieren de grandes plantillas para atender, reponer, gestionar almacenes y mantener operativas las zonas de restauración.

: el rubro de los trabajadores es uno de los más importantes. Las tiendas IKEA requieren de grandes para atender, reponer, gestionar almacenes y mantener operativas las zonas de restauración. Alquiler y suministros : las megatiendas se asientan en terrenos de gran tamaño, lo que implica alquileres o amortizaciones inmobiliarias muy elevadas. A esto se suman los costes de energía, calefacción, refrigeración e iluminación .

: las megatiendas se asientan en terrenos de gran tamaño, lo que implica inmobiliarias muy elevadas. A esto se suman los costes de energía, calefacción, refrigeración e . Mantenimiento y logística: el constante flujo de inventario, el mantenimiento de las instalaciones, y la gestión de la cadena de suministro añaden una capa significativa de gastos diarios.

El retorno de la inversión

A pesar de los costes operativos diarios de 200.000€, el modelo de negocio de IKEA demuestra ser altamente rentable. El volumen de ventas que genera cada tienda es suficiente no solo para cubrir estos gastos, sino también para generar un beneficio considerable.

Los datos indican que, en promedio, una sola tienda consigue obtener una ganancia diaria de aproximadamente 593.000 euros, lo que representa un margen de beneficio cercano al 7.6% sobre las ventas. Esta capacidad para generar beneficios netos tan altos es lo que sostiene la rápida expansión y el éxito global de la marca.