Esto es lo que cuesta tener abierto el Primark de Gran Vía en Madrid, según un experto

Primark es una de las tiendas de moda ( y mucho más) que tienen mayor éxito en el mundo. En España tiene actualmente 56 tiendas según informa la empresa en su web, y la más grande de todas se encuentra en plena Gran Vía de Madrid. Un Primark gigantesco que desde su apertura hace ya una década, se ha convertido en parada obligatoria para todo aquel que sale de compras por la capital e incluso hay quien organiza viajes o excursiones, desde municipios cercanos, sólo para visitarlo. Pero ¿alguna vez te has preguntando cuál puede ser el coste de tener el Primark de Gran Vía abierto?

La cuenta de TikTok del operador de telefonía móvil Suop Mobile, ha sido la que ha dado en cifras todo el coste que tiene esta tienda en concreto de Primark. En un vídeo que ya se ha hecho viral, Jaime de Suop Mobile es quién ofrece al detalle, no sólo los metros cuadrados que tiene el Primark de Gran Vía. También ha hablado de lo que se gasta en alquiler del local, el gasto en luz, las nóminas de los 600 empleados que tiene, el inventario y mucho más. Y todo ello supera con creces el millón euros. De hecho, la cifra es tan sorprendente que muchos no se lo pueden creer.

Esto es lo que cuesta tener abierto el Primark de Gran Vía en Madrid

En el vídeo de @suopmobile, el experto comienza diciendo que la tienda Primark de Gran Vía, tiene «12.500 metros cuadrados y alrededor de 600 empleados”. Sólo con esos dos primeros datos, ya nos podemos hacer idea del tamaño del lugar. No hay muchas tiendas así en el país. Si has estado alguna vez habrás sido testigo, el edificio entero es un escaparate de luz, ropa y escaleras mecánicas, con un flujo constante de gente que entra buscando gangas o simplemente a curiosear.

El experto calcula que el alquiler ronda los 1,8 millones de euros al mes. Sólo eso ya sería una ruina para casi cualquier negocio. Pero aquí no acaba la lista. «Entre los trabajadores, casi 2 millones de euros en salarios», añade.

El gasto en limpieza, seguridad y luz

Además del alquiler y los sueldos, hay una serie de gastos que pasan más desapercibidos, pero son igual de necesarios. Según Jaime, la limpieza, la seguridad y los seguros suponen unos 100.000 euros al mes, y el gasto en luz y agua ronda los 20.000 euros. Puede parecer poco al lado del resto, pero mantener un edificio de esas dimensiones iluminado, climatizado y limpio cada día tiene su coste y más teniendo en cuenta que no cierra nunca, es decir, abre de lunes a domingo, desde las 09:30 a las 22:00 horas.

El gasto de inventario

El punto que más llama la atención del vídeo es el inventario, es decir, la ropa que hay dentro de la tienda. Jaime lo explica así:»Entre todo esto y la ropa que venden, que son 7,7 millones de euros al mes solo en inventario…». Es decir, cada mes mueven casi ocho millones en prendas. Una barbaridad.

Piénsalo: cada camiseta, pantalón o abrigo que ves en los estantes forma parte de una cadena logística enorme. Hay que fabricar, transportar, distribuir y reponer constantemente. Cada semana llega nuevo género y se retira lo que no se vende. Detrás de esa ropa barata hay una maquinaria global que no se detiene.

Cuál es la cifra total y…¿tienen beneficios?

Si sumamos todo lo que hemos ido mencionando, alquiler, sueldos, limpieza, suministros y stock, la cifra final supera los 11,7 millones de euros mensuales, o lo que es lo mismo, unos 392.000 euros al día. Y la verdad es que la cifra nos parece desorbitada pero para Primark es rentable. Como dice el experto «venden lo suficiente para cubrirlo y ganar un 11 % de beneficio»,

Puede parecer increíble, pero tiene sentido. El Primark de Gran Vía es uno de los más grandes y visitados de Europa. Sólo hay que pasar por la puerta para comprobarlo: siempre hay colas, turistas cargando bolsas y música sonando sin parar. Cada planta está pensada para vender rápido, en cantidad y sin pausa. Y eso, en el fondo, es lo que sostiene toda esta estructura.

Un fenómeno madrileño que no deja de sorprender

Desde que abrió sus puertas, este Primark se ha convertido en una especie de atracción turística más. Como mencionamos, hay quien organiza visitas a Madrid sólo para ir a esta tienda, gente que entra sólo a ver el edificio, a hacerse fotos en la cúpula o a mirar la vista de Gran Vía desde dentro. Pero, mientras tanto, cada prenda que pasa por caja suma en esa enorme cuenta de ingresos que mantiene viva la tienda.

El vídeo de Suop Mobile ha puesto cifras a algo que todos intuíamos, pero pocos sabían: mantener un gigante como este abierto cuesta una fortuna, pero también genera otra.