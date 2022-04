El retraso del Ministerio de Hacienda en el pago del anticipo del descuento de los carburantes ha provocado que algunas gasolineras se salten la ley y opten por no aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro en sus establecimientos. Un dinero que los infractores prevén devolver a sus clientes cuando el Ejecutivo ingrese las subvenciones en sus cuentas bancarias. Un práctica ilegal y que puede acarrear importantes sanciones a los empresarios que incurran con el real decreto ley 6/2022 del plan de choque de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

OKDIARIO ha conseguido hablar con un propietario de una gasolinera que está realizando esta práctica ilegal. «El pasado 4 de abril solicité en la página web de la Agencia Tributaria el anticipo del descuento de los carburantes, no lo hice antes porque el sitio se colapsó y era misión imposible, diez días después no he recibido ningún ingreso y el músculo financiero de mi estación de servicio no me permite hacer frente al adelanto de miles de euros por falta de liquidez».

«He llamado en varias ocasiones al teléfono que puso la Agencia Tributaria a disposición de las empresas del sector para resolver las dudas derivadas de la norma y la respuesta ha sido que tanto mis datos como mi solicitud se han realizado de forma correcta, pero siguen sin ingresarme nada», denuncia el afectado en conversaciones con este diario. Ante esta situación, el propietario afectado por el retraso en los pagos del anticipo del descuentos de los carburantes ha decidido no aplicar el descuento de 20 céntimos.

El modus operandi es el siguiente. El propietario de la citada gasolinera avisa a los clientes que acuden a repostar a sus surtidores de que no se les va a aplicar la rebaja de 20 céntimos por litro en el ticket final y que se realizará un pagaré con la promesa de que se devolverá el dinero una vez el Ministerio de Hacienda lo ingrese en su cuenta bancaria. Además, también propone a los consumidores acudir a otra estación de servicio donde sí puedan realizar el descuento.

«Yo aviso a todos mis clientes antes de repostar que no les puedo dar el descuento de 20 céntimos y les doy la opción de irse a otra gasolinera cercana o apuntarles para realizar la devolución del descuento en el momento en el que Hacienda me ingrese el dinero de los anticipos. Yo no me quiero quedar el dinero de nadie, pero no tengo liquidez para hacerlo de otra forma y soy consciente de que esto es completamente ilegal, que cualquiera me puede denunciar, porque no cumplo con lo aprobado en el BOE», confiesa.

Las gasolineras contra el Gobierno

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha presentado un escrito en la oficina del Defensor del Pueblo con el objetivo de que este organismo tome las acciones necesarias para garantizar la viabilidad de las estaciones de servicio españolas, cuyo futuro se encuentra en serio riesgo tras la aprobación y entrada en vigor del real decreto ley 6/2022.

En su escrito, la patronal argumenta y fundamenta con informes de diferentes expertos cuáles están siendo las consecuencias de la aplicación de la mencionada norma, que ha provocado una asfixiante falta de liquidez en las gasolineras españolas, así como un caos informático y de gestión que está costando miles de euros a las pymes del sector de la distribución de carburantes.

La falta de liquidez es el principal problema al que se enfrentan las estaciones de servicio en la actualidad. Por eso, solicitan la puesta en marcha de líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al 0% de interés de las que puedan beneficiarse las estaciones de servicio con el objetivo de dotar de liquidez a estos negocios para que puedan subsistir y continúen garantizando la movilidad de personas y mercancías.