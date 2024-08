Alerta urgente de AESAN: piden la retirada de esta especia en los supermercados

Si eres aficionado a cocinar, o de hecho te gusta que tus platos tengan siempre un sabor especial, sabrás que las especias son un elemento fundamental en la cocina gracias a que aportan no sólo sabor sino que también en algunos casos aportan aroma y color a nuestros platos. Su uso se extiende desde las recetas más simples hasta las más elaboradas, siendo indispensables en la gastronomía de todo el mundo. No obstante, al igual que cualquier otro producto alimenticio, las especias pueden presentar riesgos para la salud si no se manejan adecuadamente. Por esta razón, es crucial estar atentos a las alertas y recomendaciones emitidas por los organismos de seguridad alimentaria, como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que se encargan de velar por la calidad y seguridad de los alimentos que consumimos y que acaba de anunciar la retirada de una conocida especia.

La AESAN tiene la responsabilidad de asegurar que los productos alimenticios en el mercado español cumplan con los estándares de salubridad y etiquetado. Esta agencia no solo monitorea constantemente los alimentos, sino que también emite alertas cuando se detectan irregularidades que podrían afectar la salud pública. Recientemente, la AESAN ha lanzado una advertencia importante sobre una serie de especias que se están comercializando en los supermercados. Estas especias, según la agencia, podrían contener alérgenos no declarados en su etiquetado, lo que representa un riesgo significativo para las personas alérgicas. De este modo, la alerta actual emitida por la AESAN para la retirada de esta especia subraya la importancia de revisar los productos alimenticios que compramos y consumimos. En esta ocasión, la advertencia se centra en varias preparaciones de especias de tomillo de la marca Al Arjawi. Estas especias, que son comunes en muchas cocinas, han sido señaladas como mencionamos por la posible presencia de alérgenos no indicados en su etiquetado. La AESAN ha difundido esta información a través de sus redes sociales y página web, instando a los consumidores a tomar precauciones si tienen estos productos en sus hogares.

La alerta emitida por la AESAN sobre la retirada de esta especia

La AESAN ha recibido información de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) sobre una notificación de alerta emitida por las autoridades sanitarias de Alemania. Esta alerta se refiere a la presencia de alérgenos no declarados en varias preparaciones de especias de tomillo comercializadas bajo la marca Al Arjawi. Las autoridades alemanas han identificado que estas especias contienen alérgenos que no están mencionados en el etiquetado, lo que podría poner en peligro a los consumidores alérgicos a estos ingredientes.

Las especias afectadas se comercializaron principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan estar disponibles en otras regiones de España. Por este motivo, es esencial que los consumidores revisen los productos que tienen en casa y presten atención a la información proporcionada por la AESAN para evitar cualquier riesgo potencial.

Productos afectados por la alerta

La alerta específica emitida por la AESAN detalla tres productos de la marca Al Arjawi que están en el centro de esta preocupación. A continuación, se describen los productos afectados:

Especias con tomillo rojo

Nombre del producto: Grüner Thymian (preparación de especias con tomillo rojo)

Marca: Al-Arjawi

Código de barras: 6212055026230

Número de lote: A49

Peso de unidad: 450 g

Temperatura: ambiente

Especias con tomillo verde

Nombre del producto: Roter Thymian (preparación de especias con tomillo verde)

Marca: Al-Arjawi

Código de barras: 621055016231

Número de lote: A49

Peso de unidad: 450 g

Temperatura: ambiente

Especias premium con tomillo

Nombre del producto: Thymian Premium (preparación de especias premium con tomillo)

Marca: Al-Arjawi

Código de barras: 621055036239

Número de lote: A49

Peso de unidad: 450 g

Temperatura: ambiente

Recomendaciones de la AESAN

La AESAN ha emitido recomendaciones claras para aquellos que puedan tener estos productos en casa. Como medida de precaución, se aconseja a las personas con alergia a la soja y/o al cacahuete que se abstengan de consumir estos productos. La presencia de alérgenos no declarados puede desencadenar reacciones alérgicas graves en individuos sensibles, por lo que es crucial seguir estas indicaciones.

Para el resto de la población, la AESAN ha aclarado que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo. Sin embargo, siempre es recomendable estar atentos a cualquier información adicional que pueda surgir y actuar con precaución en caso de duda.

Como vemos, la seguridad alimentaria es un aspecto fundamental que debe ser vigilado de cerca tanto por las autoridades competentes como por los propios consumidores. La alerta emitida por la AESAN sobre las especias de tomillo de la marca Al Arjawi pone de manifiesto la importancia de prestar atención a los etiquetados de los productos y de estar informados sobre las posibles contaminaciones o presencias de alérgenos no declarados. Al seguir las recomendaciones de la AESAN y revisar los productos en casa, podemos contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de todos los consumidores.