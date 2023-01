Aldi se marca un Zara y vende unas botas negras con cordones que pegan con todos tus looks

Aldi no es sólo uno de los supermercados en los que hacer la compra puede salirnos más barato. A todas sus ofertas en alimentación le suma también las que aplica en su bazar y también como no, en su sección dedicada a la moda en la que destaca ahora una propuesta de calzado que está dando que hablar, ya que Aldi se ha marcado un Zara y vende unas botas negras con cordones que pegan con todos tus looks.

Aldi lanza las botas más deseadas este invierno

Está claro que uno de los calzados «must have» de este invierno son las botas negras. Las puedes encontrar en todas las tiendas de moda, pero nadie esperaba que Aldi también lanzara las suyas, con uno de los mejores diseños y además a un precio de escándalo.

Se trata de los botines de piel que tienen un interior textil y cuyo diseño con cordones y cremallera imita el estilo de las botas que suelen arrasar en Zara aunque mucho más baratas. Disponibles en color negro y en las tallas 37 a 40 apenas alcanza los 30 euros.

De la marca Walkx que es la encargada de las propuestas de calzado en Aldi, estas son las botas más buscadas estos días porque ciertamente te van a combinar con todo. Las puedes llevar con tus tejanos favoritos, pero también con unos pantalones de vestir y también como no, las puedes llevar con un vestido largo o corto y te quedarán genial con unas falda midi y jersey de cuello vuelto para un look de oficina perfecto.

Su diseño recuerda ligeramente a las botas de estilo militar que son también tendencia, de modo que acertarás con ellas dado que te permitirán lucir looks modernos y a la última. Además, al contar con una cremallera en el lado, no te hará falta atar y desatar los cordones cada vez que te las pongas o te las quites.

El exterior de piel se puede limpiar con un simple paño limpio y en el caso de querer sacarles brillo, bastará con aplicar un poco de betún y cepillar bien. En el interior encontramos tejido textil para que sean más cómodas y sin que pases frío en los pies.

No dejes escapar las botas de la temporada que venden en Aldi a un precio de 29,99 euros de modo que no nos extraña que hayan comenzado a agotarse así que si te gustan, no dejes en ir a por ellas.