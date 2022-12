Las botas son un calzado clásico del invierno, una opción que nunca falla en esos días fríos en los que pasas muchas horas fuera de casa. Estas botas negras más sexys de Sfera.

Son en forma de calcetín con plataforma, disponibles en El Corte Inglés, y una de las mejores alternativas de la actual temporada.

Las botas negras más sexys de Sfera llegan a El Corte Inglés

Estamos frente a unas botas sencillas, para nada complejas, pero que resolverán tus looks invernales de día o de noche gastando poco. Incluso, podríamos decir que su característica más interesante es la relación precio/calidad que ofrecen, muy por encima de la media.

Un clásico que no pasa de moda

No por tradicionales estas botas dejan de ser atractivas, y es que constituyen una apuesta elegante y versátil para diferentes ocasiones. Dada su altura puede que se lleven mejor con las salidas nocturnas, pero también sabrán lucirse en un evento diurno hacia lo formal.

Ponértelas o quitártelas no será un problema porque cuentan con una cremallera lateral, sobre los lados internos que facilitan esta tarea. Sus materiales son cómodos, de modo que vas a poder llevarlas puestas durante unas cuantas horas sin notar ni dolencias.

De color negro, sobrias pero con ese punto llamativo que se agradece y deja en claro que te preocupas por lograr un outfit moderno, cuando vayas a comprarlas presta atención a sus tallas que van de la 36 a la 41, con medidas suficientes para todas las clientas.

¿Cuánto cuesta y cuándo lo recibo?

El precio de este calzado es de 39,99 euros, un precio realmente bajo para el tipo de artículo del que estamos hablando, que te acompañará años si eres cuidadosa y lo mantienes en buenas condiciones, conservándolo en perfecto estado siguiendo las indicaciones de Sfera.

En tanto, puedes recibirlo en la dirección que indiques pagando 5,90 euros adicionales, o ahorrar un poco más y recogerlo en tiendas como Correos, Supercor y Celeritas. Otra posibilidad es suscribirte a El Corte Inglés Plus, que ofrece entregas gratis desde ciertas cantidades. Cuando éstas no sean alcanzadas, tendrás que pagar una suma extra pero te aseguras de estar recibiéndolo en menos de 24 horas.

Si no estás satisfecha con las botas o la talla escogida no es la ideal para tus pies, siempre puedes devolver el producto para cambiarlo o recuperar tu dinero, por lo que no pierdes nada con adquirir este calzado y darle una oportunidad de que vista tus piernas con elegancia.