Este es el calzado que no puede faltar en tu carta a los Reyes Magos y te contamos el porqué

A medida que van avanzando las temporadas, muchas son las tendencias que van quedando atrás para dar paso a otras nuevas. Y es que, si bien durante el año pasado llamaron especialmente la atención las botas altas en color kaki, perfectas para la lluvia, ahora este modelo ha dado paso a otro mucho más sofisticado y lleno de intenciones con el color negro como gran protagonista.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, y por ende el invierno, ya ha podido saberse cuál se ha convertido en el calzado estrella dentro del universo 2.0, y por ende, en todos los rincones del país. Este no es otro que el de las botas altas en color negro con tacón integrado. Un complemento que ha salido a la luz en un sinfín de firmas low cost y con varias variantes, entre las que han destacado dos que han sembrado la duda: ¿Con plataforma o sin ella?

Pese a que la plataforma es una perfecta aliada a la hora de otorgar unos centímetros de altura y hacer que el tacón resulte mucho menos incómodo al igualar la parte del antepié con los talones, haciendo que la curvatura entre ellos sea menor, y por tanto mucho menos dolorosa, lo cierto es que este añadido puede quitar un tanto de sofisticación al diseño final, por eso hay quienes prefieren prescindir de esta ayuda aunque eso suponga un sufrimiento añadido. No obstante, y dado que estas botas se han convertido en una de las máximas tendencias del 2022, existen alternativas para todos los gustos, para todos los bolsillos y para todo tipo de comodidades, y en este post te enseñamos algunas de ellas.

Una de las primeras opciones está disponible en Pull & Bear por un precio de 55,99 euros. Su diseño está basado en una bota de caña alta con cremallera en la parte interna para facilitar el calce y con un tacón de 10 centímetros, el cual combina a la perfección con el acabado en punta. Una alternativa muy similar está disponible en Stradivarius y por un precio inferior, ya que por 49,99 euros, puedes hacerte con unas botas altas de tacón ancho y acabado en punta, eso sí, sin plataforma, en colores tanto negro como crema y tallajes que van desde el 35 hasta el 41. No obstante, si consideras que estos calzados no terminarían de ser del todo idóneos para ti, Bershka ofrece una elección mucho más cómoda, ya que dispone de plataforma. Las botas de esta firma son muy similares a las anteriores aunque con el añadido de la plataforma para así dar altura a quien las luce sin necesidad de que eso suponga un verdadero problema a la hora de andar. Además, el precio es de 49,99 euros, así que si no quieres quedarte sin tus botas perfectas, corre a algunas de estas páginas web o tiendas físicas para combinar tanto tus looks más distinguidos, como los más distendidos.