El precioso mono satinado color kaki de Zara para las noches que nunca acaban

Los monos son una de las prendas estrellas del verano, por su versatilidad para lucirse en cualquier ocasión en la que se opte por ellos, tanto en eventos diurnos formales, como en una salida más informal por la noche. Sea como fuere, las principales marcas de moda siempre tienen varios para elegir. Y nos hemos topado con el precioso mono satinado color kaki.

Está en el catálogo actual de Zara, firma reconocida por todas, y que en su última colección nos propone un mono satinado con eslabones, una de las opciones más interesantes de la temporada 2022.

Quédate con el precioso mono satinado color kaki

Este mono corto de escote pico cruzado y manga por debajo del codo cuenta con algunos detalles diferenciales respecto de otros y que son los que nos han enamorado, como por ejemplo la cintura elástica, que le permite ajustar a todo tipo de cuerpos, o los eslabones delanteros para rematar un conjunto de por sí bonito.

Al ser de color khaki, no tenemos ninguna duda de que te resultará fácil de combinar con accesorios varios, o complementos como una cartera o un calzado negro, así que podrás recurrir a él siempre que surja algún evento imprevisto, sin necesidad de tener que invertir demasiado para destacar, ni salir corriendo de apuro a las tiendas.

A su vez, el mono se encuentra disponible en tallas de la XS a la XL, suficientes para que todas las que estén interesadas en él puedan llevárselo a casa, pagando solamente 29,95 euros, un valor sumamente accesible no sólo considerando estas características, sino también su espíritu.

Es que por ese precio nos llevamos un producto que pertenece a la línea Join Life de Zara, proyecto que pretende ofrecerle al público una industria textil más sostenible, con Care for fiber y artículos confeccionados hasta en un 35% en poliéster reciclado, con el fin de reducir el impacto en el ambiente.

Con una etiqueta que lo distingue como parte de este programa, tenemos así la seguridad de que se han garantizado los estándares de seguridad, salud y calidad de este mono, minimizando el uso de materiales vírgenes en pro de una mayor sostenibilidad, y también como una forma de entender la moda moderna.

En particular, este mono se incluye en la campaña The List de Inditex, y el poliéster con el que se lo ha elaborado proviene de reciclado de plástico PET, como el de las botellas de plástico que usamos comúnmente en casa. No te lo podrás creer, porque al tenerlo puesto notarás que es por demás cómodo. Te parecerá increíble que alguna vez hayan sido botellas tradicionales.