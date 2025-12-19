Los agricultores andaluces están en vilo: anuncian un 30% menos de aceitunas en el olivar de regadío este año

Los agricultores andaluces ya pusieron el grito en el cielo por la falta de rentabilidad del olivar, pero la nueva campaña puede ser más catastrófica de lo que pensaban. A medida que avanza la recolección, han comprobado que el olivar de regadío tiene menos aceitunas de lo esperado.

El olivar de regadío es el más adelantado, y los agricultores ya calculan que los kilos en el campo son muy inferiores a lo previsto. Concretamente, han estimado una merma de alrededor de un 30% menos de aceitunas.

Desde COAG Andalucía todavía no quieren hacer un balance definitivo porque la campaña no se ha generalizado en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, ninguno de los datos invita al optimismo y la situación es complicada.

La recolección de aceitunas en Andalucía se desploma, según los agricultores

COAG Andalucía ha denunciado el mal inicio de campaña, que está viviendo la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Granada el olivar de regadío presenta un 30% menos de producción respecto a una cosecha de aceitunas normal.

Pero lo peor de todo es que el ritmo del secano tampoco es positivo. Han llegado a registrar un 70% menos de una campaña media.

En Málaga tienen noticias algo mejores. El fruto se ha recuperado parcialmente y los rendimientos se mantienen dentro de la normalidad. Sin embargo, la sequía previa causó un daño considerable.

Las aceitunas son pequeñas y, aunque las lluvias las hayan puesto más tersas, no han alcanzado el tamaño necesario. A nivel general, los agricultores malagueños coinciden en que la producción final estará por debajo del aforo previsto.

Por qué los agricultores andaluces están teniendo problemas con las aceitunas

En la provincia de Córdoba, uno de los principales problemas detectados es la falta de mano de obra en el campo, especialmente en el olivar de sierra.

Además, la lluvia está siendo un arma de doble filo. Las recientes precipitaciones, con unos 150 litros por metro cuadrado, han ayudado a mejorar el aspecto del fruto.

No obstante, las lluvias también han provocado una disminución de los rendimientos. Los aceites resultantes tienen un toque picante y destacan por ser frutados medio-altos.

En zonas como Alcaudete, Alcalá la Real, Martos, así como en municipios cercanos de Córdoba como Baena o Priego, los agricultores alertan de que hay aproximadamente la mitad de cosecha que el año pasado, con rendimientos similares.

En localidades como Martos y Baena, incluso se están recogiendo menos kilos que en la campaña anterior, lo que agrava la preocupación en el corazón olivarero andaluz.

¿La recolección en el olivar andaluz será mala esta temporada?

Según ha explicado COAG Andalucía, habrá que esperar a que la recolección se extienda al conjunto del territorio andaluz para comprobar si el olivar de secano también presenta menos kilos de aceituna de los previstos inicialmente.

La organización agraria ha subrayado que otro factor clave será comprobar si los rendimientos grasos medios logran compensar, al menos parcialmente, la caída de producción.

Además, las lluvias registradas en las últimas semanas han tenido un efecto desigual. En algunos casos han permitido que el fruto coja algo más de volumen y humedad, pero también han provocado descensos en los rendimientos.