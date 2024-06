Adiós a las tarjetas de crédito: así es cómo vamos a pagar a partir de este día

Mastercard ha vislumbrado un futuro innovador en el ámbito de los pagos que podría acabar con las tarjetas de crédito para el año 2030. La compañía está estudiando la posibilidad de implementar un sistema basado en tokens aleatorios, de manera que cada transacción generará un número único para garantizar la seguridad y proteger la información personal.

Lo más revolucionario de esta propuesta es el método de autenticación: en lugar de introducir estos números, se utilizar escaneos biométricos de partes específicas del cuerpo humano para confirmar las compras, como la palma de la mano. Este enfoque promete no sólo simplificar el proceso de pago, sino también fortalecer la seguridad al eliminar la necesidad de compartir información sensible.

El fin de las tarjetas de crédito

En un paso hacia el futuro de los pagos seguros, Mastercard ha anunciado sus planes más planes ambiciosos para eliminar los números de las tarjetas de crédito. Esta transformación significa que las tarjetas serán reemplazadas por tokens generados aleatoriamente para 2030, una medida diseñada para mejorar la seguridad y simplificar las transacciones en toda Europa.

La iniciativa de Mastercard no se limita a un cambio tecnológico; implica una colaboración extensa con bancos, empresas fintech y comercios para implementar sistemas de pago rápidos y seguros. Este enfoque incluye opciones como la identificación biométrica o códigos de un solo uso a través de aplicaciones móviles, promoviendo un proceso de pago simplificado con un solo clic.

El objetivo principal es reducir significativamente el fraude, un desafío persistente en el ecosistema de pagos digitales. Aunque la tokenización no es una solución infalible, se espera que contribuya a mitigar riesgos al introducir capas adicionales de seguridad.

Europa se posiciona como pionera en esta transición hacia los pagos digitales avanzados, respaldada por iniciativas como la investigación del euro digital por parte de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Estos esfuerzos apuntan a modernizar el panorama financiero, adaptándose a un futuro donde los métodos tradicionales de identificación y pago podrían volverse obsoletos.

«La fusión de la tokenización con Click to Pay y las claves de acceso o passkeys de pago -que aprovechan la autenticación biométrica basada en dispositivos móviles online para eliminar contraseñas y códigos de un solo uso beneficia a todo el ecosistema financiero: los usuarios podrán experimentar pagos más rápidos y seguros; y los comerciantes verán un aumento de las ventas, la protección contra el fraude y mayores tasas de aprobación», defiende la compañía, según recoge Europa Press.

El caso de Amazon One

Amazon One es una tecnología de lectura de la palma de la mano que se ha implementado con éxito en varios países, aunque aún no ha llegado a España. Para llevar a cabo este proyecto, Amazon ha establecido una asociación estratégica con Panera con el objetivo de integrar Amazon One en sus establecimientos en Estados Unidos, permitiendo a los clientes utilizar la palma de la mano para realizar pagos y gestionar puntos de fidelización asociados a la membresía de MyPanera.

El proceso inicial implica vincular la membresía de MyPanera con una cuenta de Amazon One, facilitando así la autenticación mediante el escaneo biométrico de la palma de la mano para realizar compras y acceder a beneficios de fidelización. Esta innovación podría establecer un precedente para su expansión a otros países y sectores comerciales.

Desde su lanzamiento en 2020, Amazon One se ha probado probado en diversos entornos como Whole Foods y locales de conciertos, pero su implementación en Panera representa la primera adopción significativa en un restaurante estadounidense. Según Panera, esta tecnología no sólo simplifica los pagos, sino que también mejora la experiencia del cliente al personalizar el servicio basado en las preferencias y hábitos de compra de los clientes identificados mediante Amazon One.

Además de gestionar transacciones financieras, Amazon One se utiliza para administrar programas de puntos de fidelización, permitiendo a los clientes acumular y canjear recompensas de manera eficiente. Este enfoque integral podría abrir nuevas posibilidades para la expansión de la tecnología más allá de los pagos, transformando la manera en que los consumidores interactúan con los servicios de restaurantes y otros establecimientos comerciales.

Aunque el sistema ha recibido críticas relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos, sus defensores destacan sus ventajas en términos de personalización y conveniencia para los usuarios habituales de estos servicios.

Así realizan los pagos en China

Tencent, una destacada empresa tecnológica, ha innovado con un método de pago biométrico que emplea el escaneo de la palma de la mano. Esta tecnología se integra con la popular plataforma de pagos móviles WeChat Pay para facilitar transacciones seguras y rápidas.

Según los desarrolladores, esta solución ya está operativa en varias tiendas en Shenzhen, ofreciendo una experiencia intuitiva para los usuarios. Para utilizarla, el comprador simplemente debe deslizar su palma sobre un dispositivo equipado con una pantalla de reconocimiento biométrico.