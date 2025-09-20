Adiós a la ropa desteñida: el milagro que ha llegado a Mercadona para salvar tus prendas en minutos

A todos nos ha pasado alguna vez: metes la colada en la lavadora, confiado, y al acabar el ciclo de lavado, y abrir la puerta, te encuentras con que esa camiseta blanca que habías metido ha absorbido el color de otra prenda. Un descuido de segundos que convierte tu ropa favorita en una prenda que ya no vas a poder usar. Y si no es por desteñido, siempre aparece alguna mancha rebelde o ese tono apagado que deja a los tejidos con aspecto viejo y sin vida. Por suerte Mercadona tiene la solución para tus prendas. La más eficaz y recomendada.

Este tipo de accidentes, en los que se tiñe la ropa que metemos en la lavadora, es de lo más común de lo que pensamos. Con tantas mezclas de colores y telas en un mismo ciclo, cualquier despiste puede costarnos caro. Sin embargo, poco a poco van surgiendo soluciones que permiten recuperar lo que antes dábamos por perdido para nuestras prendas. Y en esto, Mercadona no se ha quedado atrás. La cadena de supermercados valenciana ha incorporado en sus lineales un producto que ya empieza a convertirse en imprescindible: el Quitadesteñidos sin lejía de La Nave. Un aliado rápido, económico y pensado para esas situaciones en las que el pánico se apodera de nosotros al ver la ropa dañada. Lo mejor es que no contiene lejía, lo que lo hace más seguro para los tejidos delicados y apto tanto para lavados a mano como a máquina.

La solución de Mercadona para salvar tus prendas teñidas

El nuevo producto estrella de Mercadona, fabricado por la reconocida marca española La Nave, se presenta como la gran solución frente a uno de los problemas más frustrantes de cualquier colada: el desteñido accidental. Su fórmula está diseñada para actuar directamente sobre esas manchas de transferencia de color que suelen arruinar camisas, pantalones o ropa interior.

Este producto se vende en una caja que contiene cuatro sobres de 25 gramos cada uno, suficiente para varios usos y con una dosificación muy sencilla. Según la recomendación de la marca, un sobre sirve para medio kilo de ropa seca, disuelto en 5 o 6 litros de agua. El proceso puede hacerse de forma manual, de modo que podemos dejar la prenda en remojo durante unos cuantos minutos (o incluso varias horas si el daño es mayor), siempre cuidando que la temperatura del agua no supere la indicada en la etiqueta de la prenda. Al finalizar, basta con aclarar con abundante agua y dejar secar al aire.

En el caso de optar por la lavadora, el quitadesteñidos de La Nave que puedes encontrar en Mercadona, funciona igual de bien. Lo único que tienes que hacer es incorporarlo en un ciclo rápido, con una temperatura máxima de 60 °C. A los diez minutos se añade el contenido de uno o dos sobres en el compartimento del detergente, se deja terminar el lavado y, como detalle importante, conviene limpiar después el cajetín para evitar que queden restos que puedan afectar a coladas posteriores. Todo esto por un precio de 2,75 euros, lo que lo convierte en una alternativa práctica y asequible frente a la pérdida de una prenda valiosa.

Un salvavidas para ropa de todo tipo

Una de las ventajas más comentadas de este quitadesteñidos que encontramos en Mercadona es su versatilidad. Funciona tanto en ropa blanca como en prendas de colores, e incluso en tejidos naturales como el algodón o la lana. Eso sí, la recomendación de los fabricantes es proteger siempre las manos con guantes durante la aplicación manual y utilizar utensilios de plástico o acero inoxidable para evitar reacciones indeseadas.

Muchos usuarios destacan que, más allá de recuperar prendas desteñidas, este producto logra devolverles un aspecto más vivo y fresco. En tiempos donde cada euro cuenta, poder rescatar una camisa o un vestido en lugar de reemplazarlo se traduce en un doble beneficio: puedes ahorrar dinero y a la vez, consigues un consumo más responsable.

Otros productos de La Nave para cuidar tu ropa

Aunque el quitadesteñidos es la novedad que más ha llamado la atención en Mercadona, La Nave cuenta con una gama completa de soluciones para todo tipo de problemas en la colada:

Quitamanchas: pensado para batallar contra manchas difíciles como vino, sangre o chocolate. Disponible tanto en polvo como en formato líquido con dosificador en spray. Su precio ronda los 2,45 euros.

pensado para batallar contra manchas difíciles como vino, sangre o chocolate. Disponible tanto en polvo como en formato líquido con dosificador en spray. Su precio ronda los 2,45 euros. Blanqueador óptico : devuelve la blancura original a las prendas que han cogido un tono amarillento. Ideal para ropa delicada como seda o algodón, con sobres de 20 gramos a 1,80 euros.

: devuelve la blancura original a las prendas que han cogido un tono amarillento. Ideal para ropa delicada como seda o algodón, con sobres de 20 gramos a 1,80 euros. Decolorante de tejidos: útil como paso previo antes de teñir prendas viejas o desgastadas. Viene con dos sobres de 25 gramos y cuesta 1,80 euros.

Con esta gama, Mercadona y La Nave se posicionan como una dupla clave para quienes buscan alargar la vida de su ropa sin gastar de más.