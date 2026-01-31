Adiós a regalar un día: el Supremo confirma lo que pasa si trabajas un sábado festivo

¿Te ha pasado alguna vez que has tenido descanso o festivo del trabajo pero a la vez coincidía con un día festivo dentro del calendario laboral? Puede ocurrir y aunque generalmente no se piensa en ello, existe una normativa clara sobre el descanso de los trabajadores que se recoge en el Estatuto de los trabajadores y que podría afectar a que se produzca este tipo de situación. Si miramos el Estatuto podemos ver que señala que todos los trabajadores tienen derecho como mínimo, a día y medio de descanso semanal. Por este motivo, el Supremo ha dejado claro que en el caso de que por ejemplo trabajes un sábado festivo, se genera un derecho que pocos conocen y es el de tener un día compensatorio de descanso.

Lo cierto es que son muchas las empresas que asumen que si el día libre cae cuando es festivo no se puede hacer nada y el trabajador se toma su respiro, pero a la vez está perdiendo un festivo. Pero como es algo que pasa de forma puntual, casi nadie lo cuestiona . Pero la realidad es distinta y la legislación lleva tiempo diciendo algo que no siempre se ha aplicado como debería. Ese descanso mínimo, ese día y medio obligatorio a la semana, no se puede diluir por una coincidencia del calendario, y eso es precisamente lo que ha tenido que recordar el Tribunal Supremo que de hecho, ha decidido frenar esa práctica y dejarlo escrito de forma clara para que no haya interpretaciones.

El Supremo confirma lo que pasa si trabajas un sábado festivo

El Alto Tribunal explica que un festivo oficial no puede desaparecer del calendario personal del trabajador sólo porque coincide con su día de descanso. Hasta ahora, algunas empresas lo sumaban todo en el mismo saco, pero una sentencia del pasado 9 de julio indica que no es correcto. Los dos derechos (el descanso semanal y los festivos anuales) deben cumplirse por separado. Si coinciden, no se anulan.

El razonamiento es simple ya que un festivo tiene una finalidad distinta al descanso semanal. Por eso, si se solapan, la empresa no puede considerar que «ya se ha disfrutado». No es así. El empleado debe recibir un día compensatorio. No es un gesto de buena voluntad, sino en realidad una obligación legal.

Una normativa importante que afecta de lleno sobre todo a aquellas personas que trabajan los sábados o de hecho, fines de semana, tal y como es el caso de personal de comercio, hostelería, logística, limpieza. Es decir, todos aquellos que tienen su día libre en cualquier punto de la semana y, por tanto, tienen más probabilidades de que un festivo caiga en su descanso habitual.

Cómo se compensa y qué implica en la práctica

La sentencia no establece una única fórmula. Puede ser un día libre en otra fecha o, si el convenio lo contempla, una compensación económica. Lo importante es que el festivo no desaparezca. Es un derecho que se mantiene intacto aunque el calendario juegue en contra. A partir de aquí, cada empresa deberá adaptarse a su convenio y organizarse internamente para que estos días no queden sin devolver.

El origen del caso y por qué ha acabado en el Supremo

Todo parte de una empresa textil donde parte de la plantilla descansaba entre semana. Cuando algunos festivos caían justo en su día fijado de descanso, esos trabajadores lo perdían. Tras varias reclamaciones y recursos, el caso terminó en el Supremo, que ha puesto orden dejando claro que este derecho no se puede ignorar. El fallo recuerda además que la desconexión y el descanso de los empleados no es un asunto secundario. No basta con cuadrar turnos: hay que garantizar que los festivos realmente se disfrutan.

Qué dice exactamente el Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37 señala ese descanso mínimo semanal de día y medio acumulable en periodos de hasta 14 días. También deja claro que los festivos anuales son 14 y deben respetarse. La sentencia conecta ambos puntos: si la norma distingue entre descanso y festivo, las empresas también deben hacerlo. Por tanto, un festivo no puede quedar absorbido por un día de descanso cualquiera. Son derechos distintos y no se solapan.

Multas para las empresas que no cumplan

Si una empresa decide ignorar esta obligación, puede enfrentarse a sanciones que no son menores. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica este incumplimiento como infracción grave, con multas que van desde 751 hasta 7.500 euros, según la gravedad y cuántos trabajadores estén afectados. La Inspección de Trabajo será quien revise y actúe en estos casos.

En definitiva, la resolución del supremo aporta algo de claridad sobre esta cuestión. A partir de ahora, cualquier persona que pierda un festivo porque ha coincidido con su día de descanso puede reclamarlo. Y las empresas deberán devolverlo sin excusas, ya sea en tiempo o en dinero.