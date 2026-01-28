Trabajadores españoles tumban a Hacienda y ganan la batalla: adiós a tributar dos veces

Durante más de años, decenas de sanitarios del Hospital de la Cerdaña, en Puigcerdá (Gerona), han mantenido un pulso con Hacienda por la doble imposición, que les había generado deudas de hasta 100.000 euros. El Hospital de la Cerdaña, inaugurado en 2014, es el primer hospital transfronterizo de Europa, financiado en un 60 % por la Generalitat de Cataluña y en un 40 % por el Estado francés. Presta servicio a pacientes de ambos lados de los Pirineos, evitando a muchos ciudadanos franceses desplazamientos de casi dos horas hasta el hospital de Perpiñán. Sin embargo, esta singularidad ha dado lugar a un grave problema con la Agencia Tributaria.

Una parte de la plantilla del hospital decidió fijar su residencia en el lado francés del valle de la Cerdaña, de manera que pagaban sus impuestos en Francia con total normalidad. Sin embargo, la situación dio un giro de 180 grados cuando Hacienda empezó a enviar cartas reclamando el pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), al considerar que los empleados obtenían sus ingresos en territorio español.

Los trabajadores del hospital transfronterizo de la Cerdaña tumban la doble imposición de Hacienda

«Si dos países tienen derecho a gravar tus ingresos, existe el riesgo de que tengas que tributar dos veces por las mismas rentas. Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando vives en un país de la Unión Europea y trabajas en otro como trabajador transfronterizo, cuando realizas un desplazamiento laboral temporal en el extranjero, cuando resides y buscas empleo fuera de tu país y has transferido allí tus prestaciones por desempleo, o cuando te has jubilado en un país distinto de aquel del que percibes la pensión.

En todos estos casos estarás siempre sujeto a la normativa fiscal del país en el que resides y, además, es posible que el otro Estado también reclame impuestos por los ingresos obtenidos en su territorio. Afortunadamente, la mayoría de los países han firmado convenios fiscales para evitar la doble imposición, cuyo objetivo es impedir que una misma renta sea gravada dos veces y establecer qué Estado tiene prioridad para aplicar los impuestos correspondientes», detalla la Unión Europea.

Aproximadamente el 35 % de la plantilla del Hospital de la Cerdaña resultó afectada, y en la mayoría de casos, la Agencia Tributaria les reclamaba entre 60.000 y 80.000 euros. Maite Angulo, traumatóloga del hospital y residente en Francia, recibió una reclamación de 17.000 euros correspondientes al año 2020, cantidad que podía ascender a casi 70.000 euros al sumar varios ejercicios.

En el caso de Roser Biel, enfermera del centro, la deuda alcanzaba los 12.000 euros por año, cerca de 48.000 euros en total. Hacienda concedía un plazo de 40 días para abonar las cantidades reclamadas, y el incumplimiento implicaba sanciones adicionales de hasta 3.000 euros.

«Entre los 32 empleados afectados, algunos ya han pagado. Pagan en Francia porque viven en Francia y ahora Madrid les pide que paguen también en España. ¡Esto es doble imposición! Es ilegal. ¿Dónde está Europa?», comentó en octubre Véronique Guitard, representante sindical de Comisiones Obreras en el hospital.

Los trabajadores, con el apoyo del Comité de Empresa, presentaron reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y exigieron una solución política. Los afectados argumentaban que la propia Agencia Tributaria reconocía en sus escritos que trabajaban en un centro público, aunque no fueran funcionarios. Por lo tanto, entendían que, en caso de existir alguna obligación fiscal, la reclamación debía dirigirse a la entidad gestora del hospital y no a los empleados. El conflicto llegó a las instituciones francesas, y senadores de los Pirineos Orientales presionaron a Madrid y París para resolver la situación.

El anuncio que pone fin a la doble imposición

La resolución definitiva llegó con el anuncio de la ministra francesa Amélie de Montchalin, quien confirmó públicamente que «la situación ya está resuelta y que se elimina la doble imposición. Los empleados del hospital residentes en Francia solo estarán sujetos a impuestos en Francia». Por su parte, lasenadora de los Pirineos Orientales, Lauriane Josende, comentó lo siguiente: «después de meses de movilización y vigilancia constante, es un inmenso alivio para los trabajadores afectados y sus familias, así como para todo el personal del Hospital. Era inconcebible dejar que tal situación durara».

La resolución oficial del conflicto se ha reflejado por escrito en un documento en el que las autoridades españolas aceptan tres compromisos fundamentales: reconocer el derecho exclusivo de Francia a gravar los salarios de los trabajadores afectados, renunciar a todas las medidas de regularización fiscal iniciadas para los ejercicios en disputa y abstenerse de cualquier cuestionamiento fiscal en el futuro. Por su parte, Josende ha anunciado que se mantendrá vigilante para garantizar que estos compromisos se respeten y continuará trabajando para garantizar la protección de la situación particular de los trabajadores del hospital.

Finalmente, la Unión Europa recuerda: » Todos los países de la UE intercambian periódicamente información fiscal para garantizar que los contribuyentes cumplan sus obligaciones y para combatir el fraude y la evasión fiscales».