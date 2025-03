Adiós ojeras y manchas: triunfa el corrector de Primark que borra imperfecciones al instante

Si existe un cosmético capaz de conseguir que tengamos buena cara tras aplicarlo, ese es el corrector. Puede que creas que con él sólo puedes tapar las ojeras o disimular granitos, pero lo cierto es que si dominas la técnica de usar bien el corrector, no sólo logras lo mencionado, sino que incluso serías capaz de hacer prácticamente todo el maquillaje de base, sin necesidad de tener que usar varios cosméticos combinados. La clave está en saber elegir bien el tono del corrector, pero también uno que sea eficaz y que aporte buenos resultados y para ello, no necesitas gastar una fortuna. De hecho no te vas a creer lo que ahora te digo: Primark tiene el corrector que borra imperfecciones al instante, pero que además es el mejor para lograr elevar el resultado de tu make up.

El mundo del maquillaje está en constante evolución, pero hay ciertos productos que marcan un antes y un después. Es el caso del corrector de cobertura completa My Perfect Colour de PS… de Primark, que ha llegado para revolucionar la forma en la que tapamos ojeras, manchas y cualquier imperfección del rostro. Con un precio de 4 euros, este corrector promete una cobertura impecable, una textura ligera y un acabado natural que lo convierte en el aliado perfecto para cualquier rutina de belleza. Cuando se trata de correctores, hay dos factores clave que determinan su éxito: su capacidad de cobertura y su acabado en la piel. Nadie quiere un producto que se acumule en las líneas de expresión o que se oxide a lo largo del día. Y aquí es donde el My Perfect Colour de Primark ha sorprendido a muchas. Su fórmula enriquecida con ácido hialurónico y vitamina E ayuda a mantener la piel hidratada y radiante, sin cuartearse ni marcar la textura de la piel.

Pero lo mejor de todo es que este corrector imita el packaging de grandes firmas de maquillaje, como el famoso Shape Tape de Tarte, un corrector que se ha vuelto viral en redes sociales por su cobertura extrema y su aplicador de gran tamaño. Si siempre has querido probar un corrector con esas características pero sin gastar una fortuna, este de Primark es la alternativa perfecta.

El corrector low-cost que arrasa en Primark

Si buscas un corrector económico pero con resultados profesionales, el My Perfect Colour de PS… de Primark es una apuesta segura. Está diseñado para cubrir imperfecciones de forma natural y uniforme, sin necesidad de aplicar capas y capas de producto. Gracias a su textura cremosa y de fácil difuminado, se integra perfectamente con la piel sin dejar parches.

Uno de los aspectos que más ha conquistado a quienes lo han probado es su variedad de tonos. Está disponible en ocho tonos diferentes:

Blanco

Marfil

Nude

Crema

Beige

Marrón claro

Marrón oscuro

Negro

Esto permite que cualquier persona encuentre su tono ideal, ya sea para iluminar, corregir o incluso para hacer contouring con correctores, una técnica de maquillaje que permite esculpir el rostro de manera sutil y sin necesidad de aplicar base de maquillaje o polvos bronceadores.

¿Cómo sacarle el máximo partido a este corrector?

El corrector de Primark no sólo sirve para tapar ojeras o disimular manchas, sino que también puede usarse como un producto multifunción para lograr un maquillaje impecable con el mínimo esfuerzo y sin necesidad de base de maquillaje.

Usarlo como base ligera : si prefieres un acabado más natural y no quieres usar base de maquillaje, puedes aplicar este corrector en las zonas clave:

: si prefieres un acabado más natural y no quieres usar base de maquillaje, puedes aplicar este corrector en las zonas clave: Bajo los ojos para cubrir ojeras: en los laterales de la nariz para corregir rojeces.

en los laterales de la nariz para corregir rojeces. En el centro de la frente y barbilla para iluminar el rostro. Después, difumina con una esponja húmeda o con los dedos para un acabado más natural.

Después, difumina con una esponja húmeda o con los dedos para un acabado más natural. Contouring con correctores : si tienes dos tonos del corrector, puedes aprovechar para hacer un contouring natural sin necesidad de polvos bronceadores o bases pesadas. Usa un tono más claro para iluminar las zonas altas del rostro (pómulos, puente de la nariz y centro de la frente) y un tono más oscuro para definir la línea de la mandíbula, los laterales de la nariz y el contorno de la frente.

: si tienes dos tonos del corrector, puedes aprovechar para hacer un contouring natural sin necesidad de polvos bronceadores o bases pesadas. Usa un tono más claro para iluminar las zonas altas del rostro (pómulos, puente de la nariz y centro de la frente) y un tono más oscuro para definir la línea de la mandíbula, los laterales de la nariz y el contorno de la frente. Como prebase de sombras: otra forma de sacarle partido es utilizándolo como prebase para sombras de ojos. Aplica una pequeña cantidad en los párpados y difumina bien para neutralizar el tono de la piel y conseguir que las sombras se adhieran mejor y duren más tiempo.

Ahora ya lo sabes, si estás buscando un corrector low-cost que cubra bien, dure todo el día y no se acumule en las líneas de expresión, el My Perfect Colour de Primark es una opción imbatible. Además, su versatilidad permite que puedas olvidarte de la base de maquillaje y el bronceador, logrando un look natural y fresco solo con este producto.

¿Lo mejor? Cuesta sólo 4 euros, así que puedes hacerte con varios tonos y experimentar con técnicas de maquillaje sin miedo a gastar una fortuna. ¡Corre a Primark antes de que se agote!.