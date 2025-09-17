Adiós a frotar la freidora de aire: el milagro de Mercadona de 2 euros que la deja como nueva sin ningún esfuerzo

Limpiar la freidora de aire puede convertirse en un quebradero de cabeza si no se hace de forma habitual. Las resistencias se llenan de grasa, la bandeja acumula restos de comida, y ese brillo que tenía el primer día, desaparece. Sin embargo, un producto barato y al alcance de cualquiera ha empezado a ganar protagonismo en TikTok y entre los fans de la limpieza exprés. Cuesta menos de 2 euros, se encuentra en cualquier Mercadona y ha sido calificado como un milagro para dejar la freidora de aire como nueva.

Se trata del Quitagrasas sin espuma Bosque Verde perfume limón, una fórmula potente pero sin espuma que está especialmente pensada para eliminar suciedad resistente, tanto en cocinas como en hornos, campanas o electrodomésticos como la freidora de aire. Su eficacia no es ningún secreto para quienes ya lo han probado, pero ahora se ha viralizado gracias a un vídeo práctico que lo demuestra paso a paso. La tiktoker @soyalepez ha compartido un truco sencillo, rápido y muy efectivo que ya ha convencido a miles de personas. ¿El resultado? Una freidora limpia sin necesidad de frotar durante horas ni usar productos caros o abrasivos.

El milagro de Mercadona para limpiar la freidora de aire

El quitagrasas de Mercadona sin espuma es uno de esos productos que parecen uno más en la sección de limpieza, pero que, una vez pruebas, se convierten en imprescindibles. Tiene un precio imbatible (1,45 € por 750 ml) y está formulado con alcohol y tensioactivos no iónicos, lo que lo hace ideal para limpiar grasa incrustada sin generar espuma excesiva ni dejar residuos jabonosos.

Lo más interesante es que no necesita aclarado si se usa en superficies que no estén en contacto directo con alimentos. Y además, tiene un ligero perfume a limón que deja una sensación de limpieza sin resultar demasiado fuerte ni empalagoso.

En el envase se especifica que está diseñado para parrillas, campanas extractoras, llantas, vitrocerámicas, azulejos o placas de cocina, pero su uso se ha extendido también a las freidoras de aire, especialmente por lo bien que actúa sobre las resistencias y los depósitos de grasa acumulada.

Así se limpia una freidora de aire sin esfuerzo

En el vídeo que ha disparado la popularidad de este producto, la creadora de contenido @soyalepez muestra cómo dejar la freidora de aire impecable sin complicaciones. El proceso es muy sencillo y apenas lleva unos minutos:

Limpieza de la bandeja: primero, se coloca una pastilla de lavavajillas en el interior de la bandeja de la freidora y se añade agua hirviendo para disolverla. Se deja actuar durante unos minutos, permitiendo que la grasa acumulada se ablande y pueda retirarse fácilmente después.

primero, se coloca una pastilla de lavavajillas en el interior de la bandeja de la freidora y se añade agua hirviendo para disolverla. Se deja actuar durante unos minutos, permitiendo que la grasa acumulada se ablande y pueda retirarse fácilmente después. Limpieza de la resistencia : a continuación, llega el truco que ha sorprendido a muchos: dar la vuelta a la freidora para acceder a la parte de la resistencia (si el modelo lo permite, claro). En esa zona, lo ideal es aplicar el quitagrasas Bosque Verde con ayuda de un papel de cocina bien impregnado. Se deja actuar durante unos minutos sin necesidad de frotar, y después se retira la suciedad con otro papel limpio. Si hay restos muy incrustados, se puede usar un pequeño salvauñas o cepillo suave para despegarlos sin dañar la superficie.

: a continuación, llega el truco que ha sorprendido a muchos: dar la vuelta a la freidora para acceder a la parte de la resistencia (si el modelo lo permite, claro). En esa zona, lo ideal es aplicar el quitagrasas Bosque Verde con ayuda de un papel de cocina bien impregnado. Se deja actuar durante unos minutos sin necesidad de frotar, y después se retira la suciedad con otro papel limpio. Si hay restos muy incrustados, se puede usar un pequeño salvauñas o cepillo suave para despegarlos sin dañar la superficie. Remate final: tras limpiar la resistencia, se vuelve a la bandeja para terminar el proceso. Se puede usar agua caliente con un poco de detergente, pasar un paño o papel de cocina, y secarla bien. Finalmente, se limpia el exterior de la freidora con un multiusos o un trapo húmedo, y queda lista para su próximo uso.

¿Por qué funciona tan bien este quitagrasas?

Lo que hace especial a este producto es su composición sin espuma, que permite actuar directamente sobre superficies grasas sin necesidad de aclarar con agua constantemente. Además, su alta concentración de alcohol (entre un 5 % y un 15 %) ayuda a desinfectar y eliminar restos orgánicos, mientras que los tensioactivos rompen la grasa facilitando su eliminación.

Consejos para usarlo con seguridad

Aunque el producto es muy eficaz, es importante seguir unas precauciones básicas para evitar daños o accidentes:

No aplicar en caliente ni sobre superficies sensibles al alcohol.

ni sobre superficies sensibles al alcohol. No mezclar con otros productos de limpieza.

con otros productos de limpieza. Usar guantes si se va a aplicar durante varios minutos o en grandes cantidades.

si se va a aplicar durante varios minutos o en grandes cantidades. Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.

y la piel. Si se usa en la freidora, no pulverizar directamente sobre la resistencia, sino aplicarlo con papel de cocina o trapo humedecido.

Por menos de 2 euros, este producto ha demostrado ser mucho más que un simple quitagrasas. En manos de quienes saben cómo aprovecharlo, como hemos visto en TikTok, puede convertirse en el mejor aliado para mantener la cocina reluciente sin complicaciones.

Si todavía no lo has probado, quizás esta sea la señal que esperabas. Basta con una botella, unos minutos y seguir los pasos del vídeo. Tu freidora de aire te lo agradecerá.