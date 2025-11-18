Adiós a la freidora de aire de siempre: su sustituto ya está en Lidl y es mucho mejor
La cocina está viviendo una auténtica revolución gracias a la llegada de electrodomésticos multifuncionales, como la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest de Lidl. El concepto de air fryer no es nuevo, pero la cadena alemana ha dado un paso más allá con esta versión 9 en 1: freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor, deshidratar e incluso usar una parrilla giratoria tipo rotisserie, todo en un mismo electrodoméstico. Sin lugar a dudas, es el aliado ideal para quienes buscan eficiencia, practicidad y resultados profesionales desde la comodidad de su cocina.
En términos de diseño, la freidora Silvercrest se presenta con un estilo moderno y compacto. Con unas dimensiones aproximadas de 32,5 cm de ancho, 35,4 cm de alto y 38,5 cm de fondo, tiene 12 litros de capacidad, lo que permite preparar recetas para toda la familia en una sola tanda. La potencia del aparato alcanza los 1800 W, garantizando una distribución de calor uniforme y eficiente en todos los modos de cocción.
Lidl tiene el sustituto definitivo de la freidora de aire
Uno de los puntos más destacados de esta freidora es su interfaz de usuario. Cuenta con una pantalla táctil muy intuitiva que ofrece 10 programas preestablecidos para cocinar automáticamente diferentes tipos de alimentos. Además, la ventana panorámica XL permite a los usuarios observar el proceso de cocción sin tener que abrir el aparato constantemente. De esta manera, los platos se cocinan de manera uniforme y se evita la pérdida de calor, que podría afectar la textura y el sabor. Los programas de la freidora 9 en 1 son muy versátiles:
- Freír: cocina alimentos con aire caliente de manera similar a una fritura tradicional, logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, pero sin necesidad de añadir aceite. Ideal para patatas fritas, nuggets o empanadillas.
- Asar a la parrilla giratoria (rotisserie): permite cocinar carnes enteras o aves de manera uniforme, girando constantemente para que se doren y se mantengan jugosas en el interior, similar a un asado profesional.
- Asar: función para preparar carnes, pescados o verduras en bandeja, logrando un dorado uniforme y sabores intensos sin exceso de grasa.
- Hornear: para preparar panes, repostería, pizzas o pasteles con resultados comparables a los de un horno convencional, con control preciso de temperatura y tiempo.
- Gratinar: añade un acabado dorado y crujiente sobre la superficie de alimentos como quesos, lasañas o gratinados, potenciando el sabor y la presentación.
- Tostar: Ideal para panes, bollería o bagels, obteniendo un dorado uniforme y una textura crujiente.
- Recalentar: calienta comidas ya preparadas de manera rápida y uniforme sin resecar los alimentos, conservando su sabor y textura original.
- Cocinar al vapor: permite preparar verduras, pescados o mariscos de forma saludable, conservando vitaminas, nutrientes y textura, sin necesidad de aceite.
- Deshidratar: función para secar frutas, verduras o carnes, transformándolas en snacks saludables y duraderos, concentrando sabor y nutrientes.
Otro aspecto importante de la freidora Silvercrest es su seguridad y facilidad de limpieza. Todos los accesorios son aptos para lavavajillas, incluyendo las bandejas, la cesta giratoria y los elementos de la rotisserie.
Estos son los accesorios incluidos: tres bandejas para hornear y deshidratar, una bandeja continua, un rotisserie para pollo, una cesta giratoria redonda, un set de kebab con capacidad para ocho pinchos, un asa de extracción y un libro con 20 recetas.
Características
El nuevo electrodoméstico de Lidl no sólo busca reemplazar varios aparatos en la cocina, sino también optimizar el espacio y la eficiencia.
- Combinación de freidora de aire caliente, parrilla y deshidratador
- Gran ventana panorámica XL
- Ajuste de temperatura de 40 °C a 200 °C
- Ajuste del temporizador: 1-60 minutos
- Ajuste del temporizador para deshidratar: 1-24 horas
- Interior del aparato: aprox. 12 litros
- Cesta giratoria: aprox. 1,9 litros
- Cantidad máxima de patatas fritas: 750 g
- Cantidad óptima de patatas fritas: 350 g
- Potencia: 1800 W
- Longitud del cable: 100 cm
- Medidas: aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm (ancho x alto x fondo)
- Contenido: freidora, 3x bandeja para hornear y deshidratar (rejilla), 1x bandeja continua, 1x rotisserie para pollo, 1x cesta giratoria redonda, 1x set de kebab (para hasta 8 pinchos), 1x asa, libro de recetas con 20 recetas.
Precio y disponibilidad
La Silvercrest 9 en 1 está disponible en España exclusivamente a través de la tienda online de Lidl, con un precio de 79,99 euros, IVA incluido. Además, Lidl ofrece opciones de financiación desde 2,72 euros al mes, con pagos de hasta 36 meses, sin gastos de envío estándar ni gastos de devolución.
En conclusión, la freidora de aire caliente 9 en 1 de Lidl representa una de las opciones más completas y versátiles del mercado actual, ideal para quienes buscan maximizar su tiempo, espacio y salud en la cocina. Con sus nueve programas de cocción diferentes, diseño compacto y accesorios, se posiciona como uno de los productos estrella de la cadena alemana en 2025. Se trata de una alternativa innovadora y práctica frente a la cocina tradicional, que combina de tecnología, diseño, practicidad y precio accesible.