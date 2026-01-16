Adiós a los contadores de gas de toda la vida: esto es lo que costarán los nuevos y así son

El Gobierno trabaja en la sustitución de los contadores de gas analógicos por unos nuevos contadores inteligentes con más prestaciones. El pasado 11 de julio, el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico inició los trámites para la aprobación definitiva de esta nueva propuesta que reducirá el consumo de gas y CO2 y generará un ahorro estimado de unos 800 millones de euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la sustitución de los contadores de gas natural.

El MITECO prepara la renovación de los contadores de gas tal y como dicta el artículo 14 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que en su día se aprobó la implantación de contadores inteligentes para aquellos clientes con un consumo anual igual o inferior a 50.000 kWh. Este cambio se implantará hasta el próximo año 2032, fecha para la que el Gobierno se ha fijado cambiar el 80% de los contadores de gas analógicos que están repartidos por todo el país.

«El MITECO lanza un Plan para sustituir los contadores analógicos de gas por contadores inteligentes con más prestaciones», informó el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en un comunicado en el que informa que los nuevos equipos reducirán el consumo de gas y de emisiones de CO2, proporcionando un ahorro estimado de unos 800 millones. «Los dispositivos facilitarán la penetración de gases renovables y serán compatibles con una red por la que sólo circulen gases renovables», informa en su orden publicada el pasado mes de julio y que fue aprobada en septiembre.

De esta manera, el MITECO plantea «la sustitución progresiva de unos ocho millones de contadores analógicos hasta 2033, proporcionando un ahorro superior a los 800 millones de euros, además de otras ventajas, como empoderar al consumidor con más información sobre sus consumos o favorecer la penetración de gases renovables». «Con los ahorros que propician los nuevos equipos se estima que no habrá cambios en la factura», informa.

Ventajas de los nuevos contadores inteligentes

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico también ha informado a través de su página web de las ventajas que traerán los nuevos contadores inteligentes frente a los tradicionales de hoy en día. Estas ventajas son las siguientes, según informa el Gobierno desde sus canales oficiales:

Cómo se solicitan y calendario

Esta orden ministerial del MITECO también ha establecido los procedimientos y requisitos para desplegar los nuevos contadores inteligentes y las obligaciones de las empresas que los distribuyan, que tendrán que facilitar un acceso gratuito, vía web y móvil, a los datos de los consumidores. En el mismo texto también se ha habilitado cuál será el calendario que ha fijado el gobierno para la implantación de estos dispositivos:

Antes del 31 de diciembre de 2028 deberá sustituirse al menos un 20% de los contadores analógicos.

Antes del 31 de diciembre de 2030 deberá sustituirse al menos un 50% de los contadores analógicos.

Antes del 31 de diciembre de 2032 deberá sustituirse al menos un 80% de los contadores analógicos.

De esta forma, desde 2028 hasta 2032, desde el MITECO se han fijado como objetivo la renovación del parque de los contadores de gas, con el objetivo de reducir el consumo de gas y las emisiones de CO2, además de generar un ahorro de más de 800 millones de euros. Otra de sus ventajas también será la opción de facilitar la introducción de gases renovables.