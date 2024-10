Adiós confirmado a las tarjetas de crédito de siempre: el cambio es inminente

El panorama de los pagos está a punto de transformarse de manera radical. Las tradicionales tarjetas de crédito con su conocido número de 16 dígitos, esas que durante años han sido un pilar fundamental en las transacciones, están en camino a convertirse en cosa del pasado. Y aunque la transición no ocurrirá de la noche a la mañana, los cambios ya están en marcha, liderados por una de las mayores empresas financieras del mundo: Mastercard. El objetivo es claro y ambicioso: eliminar los números impresos en las tarjetas y reemplazarlos por un sistema más seguro y moderno.

De este modo y con miras a 2030, Mastercard ha anunciado que su intención es tokenizar todas las tarjetas en Europa. Esto significa que los números tradicionales serán sustituidos por un token, una secuencia generada aleatoriamente para cada transacción, eliminando la necesidad de recordar o compartir datos sensibles. Aunque aún estamos a algunos años de ver este cambio completo, la intención de Mastercard está clara y el cambio parece inevitable. Tenemos que aclarar, que el concepto de tokenización en sí, no es completamente nuevo, pero su aplicación a las tarjetas de crédito y débito promete revolucionar el mundo de los pagos. De este modo, en lugar de depender de un número fijo que permanece siempre igual, las tarjetas tokenizadas generarán un código único para cada compra. Este cambio reducirá dramáticamente el riesgo de fraudes, ya que, incluso si los delincuentes interceptan los datos, el token utilizado en esa transacción específica no podrá reutilizarse.

Adiós confirmado a las tarjetas de crédito de siempre

Además de anunciar las tarjetas tokenizadas, Mastercard también está trabajando para que este sistema sea intuitivo y fácil de usar. La idea es que las compras se realicen con un simple clic. Para ello, la empresa se ha asociado con bancos, fintechs y comercios, quienes ya están comenzando a implementar las tecnologías necesarias para este nuevo tipo de pagos. Por ejemplo, se espera que la identificación biométrica, como el reconocimiento facial o el uso de la huella dactilar, jueguen un papel clave en el futuro de las transacciones.

¿Qué es la tokenización y cómo cambiará los pagos?

La tokenización consiste en reemplazar los datos sensibles de una tarjeta, como su número o código de seguridad, por un identificador único o «token». Este token puede ser usado sólo una vez y no tiene valor fuera de la transacción en la que se genera. De esta forma, si alguien accede a ese token, no puede hacer nada con él, ya que no contiene información relevante del usuario ni puede reutilizarse para otra compra.

Este enfoque promete aumentar significativamente la seguridad de las transacciones, especialmente en un mundo donde el fraude sigue siendo un problema creciente. Un estudio de Juniper Research estima que las pérdidas por fraude en 2028 superarán los 91.000 millones de dólares, una cifra alarmante que pone de manifiesto la necesidad de soluciones más robustas en el ámbito de los pagos.

La tokenización no es sólo una respuesta a este desafío, sino que también permite una experiencia de pago más fluida y rápida. En lugar de introducir números o recordar claves, los usuarios podrán confirmar una transacción con un simple toque o una verificación biométrica, eliminando la necesidad de preocuparse por la seguridad de sus datos.

Europa, a la vanguardia de los pagos digitales

El proyecto de Mastercard tiene su epicentro en Europa, una región que ya ha demostrado ser pionera en la adopción de pagos digitales. Las iniciativas como la posible creación del euro digital por parte del Banco Central Europeo y la Comisión Europea refuerzan la importancia de la digitalización en la economía del futuro. En este contexto, la tokenización de las tarjetas encaja perfectamente, sustituyendo el número tradicional de 16 dígitos por una tecnología más moderna y eficiente.

Además, Europa ha sido testigo del rápido avance de las tecnologías de pago sin contacto y digitales, lo que facilita el camino para la adopción de esta nueva solución. Valerie Nowak, vicepresidenta de Producto e Innovación de Mastercard Europa, explicó que «la tokenización ha ganado impulso en todo el ecosistema europeo, y estamos seguros de que lograr esta visión para 2030 será beneficioso para todos».

Un paso hacia el futuro: pagos con un solo clic

Uno de los puntos clave de esta transición será la facilidad de uso para los consumidores. El objetivo es que realizar pagos sea tan simple como hacer clic en un botón. La integración de la tokenización con sistemas de autenticación como la biometría garantizará que las transacciones con tarjetas de crédito no sólo sean seguras, sino también rápidas y cómodas. Adiós a las largas esperas para introducir números, fechas de vencimiento o códigos de seguridad. En su lugar, las compras podrán confirmarse en segundos.

Este sistema también podría reducir la fricción en las compras online, donde a menudo se producen abandonos de carritos de compra por lo tedioso que resulta introducir los datos de la tarjeta. Con un proceso simplificado, los comerciantes verán un aumento en la conversión de ventas, mientras los clientes disfrutan de una experiencia de compra más fluida y segura.