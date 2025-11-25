Adiós a las bolitas en los jerséis con el estropajo mágico de Mercadona: deja la prenda como nueva

El mismo problema de cada otoño en cuanto empiezan a bajar las temperaturas y nos queremos abrigar ha vuelto. Nos referimos a la molestia de ver como todos nuestros jerséis y chaquetas de lana están llenos de bolitas y pelusas difíciles de quitar y sobre los que solemos aplicar remedios como por ejemplo, pasar una cuchilla de afeitar. Sin embargo, Mercadona tiene algo que no ha sido diseñado para dejar los jerséis como nuevos, pero que se ha hecho viral precisamente por eso.

Nadie se lo esperaba pero lo cierto es que ya se ha convertido en uno de los productos que se agota en todos los Mercadona. Se trata de un estropajo que ha sido diseñado precisamente para acabar con la suciedad más incrustada en ollas y sartenes, pero que por casualidades de la vida, fue puesto a prueba sobre un jersey y parece que ya todo el mundo lo utiliza tanto en la cocina, como para sus prendas de lana. Se trata del estropajo de hilo inox que como decimos, es un básico de cocina que cuesta sólo 1,20 euros y que, aunque está pensado para la peor suciedad de todas, la que se queda pegada en la base de las ollas, se ha convertido en el nuevo aliado para eliminar bolitas de los tejidos. La idea ha circulado por Instagram después de que una joven lo mostrara en un vídeo, enseñando cómo, con un par de pasadas suaves, el jersey recuperaba su textura original y además sin que la prenda quede dañada. A partir de ahí, cientos de seguidoras empezaron a preguntarle por el estropajo y la verdad es que todo el mundo lo está comprando para ponerlo a prueba.

El estropajo pensado para ollas que salva tus jerséis es de Mercadona

El Estropajo Inox Bosque Verde limpieza muy fuerte es ese utensilio de acero inoxidable entrecruzado que solemos usar para limpiar suciedad resistente en la cocina. Su tejido no se deshilacha, es muy manejable y, sobre todo, arrastra con fuerza restos difíciles sin romperse. Mercadona lo describe como «súper activo y de larga duración», y cualquiera que lo haya usado sabe que cumple con lo que promete, hasta el punto que muchos ya lo hicieron viral en su día tras demostrar su valía en la cocina.

Pero ahora la cosa ha cambiado y todos lo quieren para salvar los jerséis y cualquier otro prenda de punto que esté llena de pelusas o bolitas. Y todo gracias a ese entramado metálico que tiene el estropajo y que hace que funcione tan bien sobre la ropa: desprende las bolitas sin dañar el tejido, siempre que se use con suavidad y sin presionar demasiado. Esto es clave. No se trata de frotar como si estuvieras limpiando una sartén, sino de deslizarlo suavemente sobre la superficie del jersey siguiendo la dirección del punto.

Cómo lo usa la joven que lo ha hecho viral

La creadora que lo compartió en Instagram bajo su cuenta @personalshowroom ha enseñado el proceso paso a paso: lleva el jersey puesto, y entonces coge el estropajo inox y lo pasa con movimientos ligeros. En segundos, las pelusas desaparecen, dejando una zona limpia y uniforme.

Sus seguidoras se lanzaron a preguntar qué era exactamente ya que en el vídeo sólo dice que es de Mercadona, pero luego en la sección de comentarios explicó que era el estropajo de hilo inox y todo el mundo ha ido a su Mercadona más cercano a comprarlo.

El hecho de que cueste solo 1,20 euros ha terminado de impulsarlo como el truco estrella de la temporada. Porque sí, existen máquinas quitapelusas y rodillos específicos, pero pocas cosas funcionan tan bien, tan rápido y por tan poco dinero.

¿Es seguro para la ropa? Esto es lo que debes tener en cuenta

Aunque el estropajo funciona, conviene usarlo con cabeza. Algunos consejos para evitar sustos:

Úsalo siempre con movimientos suaves.

No aprietes: deja que el tejido metálico haga su trabajo.

Evítalo en prendas extremadamente delicadas o de punto muy abierto.

o de punto muy abierto. Prueba primero en una zona poco visible.

Dicho esto, muchos usuarios ya han confirmado que el estropajo deja los jerséis como nuevos y que incluso funciona en abrigos de borreguito, sudaderas con bolitas y leggins desgastados.

No es la primera vez que un producto del supermercado se convierte en fenómeno viral por usos alternativos. Y lo cierto es que Mercadona ha sabido posicionarse con soluciones prácticas, baratas y de esas que realmente resuelven cosas del día a día. Este estropajo inox es el ejemplo perfecto: un artículo de cocina que ahora se usa para renovar ropa. Por 1,20 euros, la verdad, merece la pena probarlo. Y más si tienes algún jersey que te encanta pero que no te pones porque no soportas cómo se ve con bolitas.