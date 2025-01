Adiós al Bizum: las transferencias inmediatas le están ganando terreno y éste es el motivo

No será el adiós de Bizum, pero sí que es cierto que 2025 ha llegado con grandes cambios en lo que respecta a los envíos de dinero rápidos. El 9 de enero los bancos españoles comenzaron a aplicar el reglamento de la Unión Europea que obliga a las entidades a no cobrar comisiones por las transferencias inmediatas. Así que esto puede suponer un palo para la aplicación española que desde 2016 se utiliza para realizar transferencias gratuitas en el momento.

Probablemente te hayas dado cuenta ya si en los últimos días has hecho una transferencia inmediata a través del teléfono móvil. Desde el pasado jueves, los bancos españoles ya no cobran por realizar esta acción, cumpliendo con la obligación del Reglamento 2024/886 aprobado el pasado 7 de febrero por la Unión Europea. Con el objetivo de garantizar la seguridad en las transferencias y que empresas y clientes no tengan que esperar por su dinero, desde Bruselas votaron en su día a favor de que los bancos cobren por una transferencia rápida lo mismo que antes hacían por las ordinarias: nada.

Así que las transferencias inmediatas han pasado de tener un coste de 0,95 céntimos a 12 euros dependiendo del banco a ser totalmente gratuitas. Bankinter ha sido uno de los bancos pioneros en poner este servicio sin coste a disposición de sus clientes y poco a poco se irán sumando la mayoría de las entidades bancarias. Algunas han establecido un pequeño coste en función de la vinculación del cliente con el banco, aunque todo apunta a que en un futuro serán gratuitas en el 100% de las entidades financieras de España.

Bizum y las transferencias inmediatas

Y, ¿esto supone un problema para Bizum? Lógicamente, esta decisión de la Unión Europea hace que se solapen las principales virtudes de esta aplicación española, que es el envío rápido de dinero de forma gratuita independientemente del banco del que sean clientes emisor y receptor. Por ello, desde su creación en 2016, esta aplicación se ha convertido en indispensable para millones de personas, que todo apunta a que la seguirán utilizando en su día a día.

A día de hoy, Bizum cuenta con 28 millones de usuarios activos con 80.000 comercios y, desde su creación, se han efectuado nada más y nada menos que 3.400 millones de transacciones. Tal ha sido su crecimiento que la mayoría de bancos españoles se han adherido a ella para ofrecer a sus clientes la posibilidad de enviar dinero a través de una cuenta bancaria asociada a un teléfono móvil.

Por lo que respecta a las diferencias entre utilizar Bizum y una transferencia inmediata, podemos encontrar varias que ponen en mejor situación a las segundas. Por ejemplo, la plataforma Bizum nació en España y poco a poco está iniciando una expansión internacional a Italia, Portugal o incluso Francia. Sí es posible hacer un pago en el extranjero, pero para ello tendrás más facilidades con una transferencia bancaria.

Otra diferencia está en los importes. Bizum tiene ciertos límites establecidos, como es no superar los 1.000 euros por operación, los 2.000 al día y los 5.000 al mes. En lo que respecta a las transferencias bancarias online, varía según la entidad, pero el límite está en 6.000 por operación y este se puede ampliar bajo petición hasta 10.000 sin que se tenga que declarar. A partir de ahí hay algunos bancos que no establecen límites a la hora de transferir una cantidad de dinero. Además de la facilidad para pagar en el extranjero y los límites, otra diferencia entre Bizum y las transferencias inmediatas es que la plataforma española también exige de un teléfono móvil asociado para poder realizar determinadas operaciones.

A pesar de que en el cuerpo a cuerpo Bizum pueda salir perdiendo con las nuevas transferencias inmediatas gratuitas, esta aplicación ha quedado tan instaurada en el día a día de los españoles que todo hace indicar que se seguirá al alza en los próximos años. Un informe reciente del Banco de España informó que a día de hoy el 53% de todas las transferencias que se realizan en España son rápidas, mientras que en Europa es del 15%. Esto habla de la importancia de esta aplicación en el mercado español. Así que el adiós parece lejano.