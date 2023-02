El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha despedido en 2022 a ocho trabajadores del grupo después de «quedar constatada la existencia de acoso sexual» en 8 de las 13 denuncias internas interpuestas por los empleados de la entidad en el canal de denuncias puesto en marcha por el banco. Según explica la entidad que preside Carlos Torres en su memoria anual, el banco tuvo que activar los protocolos de acoso sexual en trece ocasiones debido a las denuncias de trabajadores del banco, mientras que en 2021 no recibió ninguna.

«Durante el ejercicio 2022 se ha activado en el Grupo el protocolo de acoso sexual en 13 ocasiones, habiendo quedado constatada la existencia de acoso sexual en 8 casos que finalizaron en despido de las personas denunciadas», explica el banco en su memoria. «El protocolo de acoso moral se ha activado en una ocasión, no existiendo en este caso una conducta constitutiva de acoso moral. Durante el ejercicio 2021 no se activó el protocolo de acoso sexual y moral», finaliza el banco. No especifica si son en España o en otro de los mercados en los que opera el banco.

El banco explica que «cuenta con protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, dejando expresa constancia del rechazo de BBVA ante cualquier comportamiento de carácter o connotación sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. El Código de Conducta de BBVA, aplicable a todo el Grupo, hace mención expresa a la nula aceptación del Grupo a este tipo de conductas y sus esfuerzos por erradicarlas».

Despedidos 156 empleados

Además de por acoso sexual, el banco ha recibido en el canal interno 1.597 denuncias en 2022, principalmente por conductas de compañeros (61% del total) y conducta con la empresa (18,5%). «Aproximadamente un 46% de las denuncias tramitadas en el ejercicio finalizaron con la imposición de sanciones disciplinarias, de las que 156 se materializaron en despidos disciplinarios», señala el banco.

Los canales de denuncias internos se han puesto en marcha recientemente en las principales empresas del país como forma de garantizar la corrupción cero en las compañías por parte de sus empleados. En el caso del BBVA de las casi 1.600 denuncias han acabado en despido un total de 156, alrededor del 10% de las recibidas en los canales internos.

Se da la circunstancia de que el BBVA se encuentra inmerso en el caso Villarejo por contratar a la empresa del polémico comisario, Cenyt, para espiar a sus rivales, entre otras ocasiones, cuando Sacyr intentó el asalto del banco cuando Luis del Rivero presidía la constructora, en 2004. El entonces presidente de BBVA, Francisco González, ha negado que él diera la orden de contratarle. El caso sigue bajo investigación.