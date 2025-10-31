Acerinox ha obtenido un beneficio atribuido de 7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 96% menos que las ganancias de 162 millones de euros del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El fabricante de acero ha explicado que los tres primeros trimestres de 2025 estuvieron marcados por la incertidumbre, y tras dos años consecutivos de una «significativa» contracción en la demanda aparente, el sector se mantiene en niveles bajos, «con una recuperación mucho más lenta de lo inicialmente proyectado».

En este contexto, la facturación del grupo fue de 4.473 millones de euros, un 9% superior al mismo periodo del año anterior, que estuvo impactado por la huelga de cinco meses de su planta en Europa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de acero alcanzó los 321 millones de euros entre enero y septiembre, un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado.

En el tercer trimestre, el Ebitda del grupo fue de 108 millones de euros, un 4% inferior al del segundo trimestre.

Acerinox alerta de los precios en el mercado europeo

El consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, ha advertido de que los precios en el mercado europeo continúan «muy afectados» por el elevado volumen de importaciones. En este contexto, la compañía ha valorado de forma positiva la reciente propuesta de medidas de defensa comercial de la Unión Europea (UE), orientadas a proteger la industria del acero frente a la competencia «desleal» y la sobrecapacidad existente a nivel global.

También ha señalado que la aplicación de estas iniciativas repercutirán positivamente en los resultados de Acerinox y del conjunto del sector siderúrgico.

Además, ha destacado que las disposiciones impulsadas por la Comisión Europea responden a las demandas de la industria y refuerzan la importancia del sector siderúrgico para salvaguardar la autonomía estratégica y garantizar el empleo de calidad. «Instamos a la UE a que apruebe estas medidas lo antes posible», ha añadido.