Abanca acaba de crear un departamento propio llamado Abanca Turismo, mediante el cual concentrará toda su actividad relacionada con el apoyo a empresas del sector turístico. Durante una rueda de prensa organizada en el entorno del Fitur, Víctor Casal, director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas y Pymes de la entidad, ha asegurado que, en un año, esperan «crecer a doble dígito» en el número de establecimientos y personal de este segmento.

El representante mantiene que esto no supone un cambio en cuanto a la dedicación del banco, sino la creación de un departamento específico para concentrar toda la actividad que ya llevan realizando «durante 25 o 30 años». Carmen Peral será la encargada de dirigir este nuevo proyecto como directora.

Además, los servicios que van a prestar van mucho más allá de los financieros: «Es un producto adaptado a las necesidades concretas, no generales. También tenemos un equipo de analistas de riesgos que entienden el negocio, analistas específicos solo para la parte de turismo. Complementamos nuestra oferta con equipo jurídico».

Este equipo jurídico se dedica a asesorar, especialmente, a aquellos profesionales que quieran invertir «en países fuera de Europa», pues ayudan a adaptarse a las diferentes legislaciones en países como Brasil o Jamaica.

«Nuestra propuesta se basa en el concepto de todo incluido, tan propio del sector turístico. Creemos que las empresas del sector también merecen ese todo incluido a la hora de resolver sus necesidades de una manera integral y, por lo tanto, más eficiente y cómoda», explica Carmen Peral.

Por otro lado, Casal destaca que todos estos servicios no sólo van a estar disponibles para empresas hoteleras, sino también para todos aquellos que se dediquen a actividades relacionadas con el turismo: «Grandes cadenas de restauración, empresas de alquiler de coches, transportes, turoperadores y todo lo que engloba».

Abanca Turismo

Abanca Turismo busca posicionarse como la unidad especializada en servicios financieros para la cadena de valor del mundo del turismo a través de un equipo de profesionales especializados y un catálogo de productos y servicios adaptados a las particularidades de la actividad económica del sector. El banco pone a su disposición, además, todas sus capacidades tecnológicas para operar a distancia, con un peso creciente de la inteligencia artificial (IA).

«Queremos ser un socio estratégico para estos clientes, ofreciéndoles soluciones financieras flexibles, productos a medida y asesoramiento experto», señala Víctor Casal.

Según la entidad, la creación de Abanca Turismo refuerza el posicionamiento del banco en las zonas en las que ha incrementado su presencia a lo largo de los últimos años a través de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

La unidad enfocará su actividad de manera especial en las comunidades del arco mediterráneo, Madrid y los archipiélagos balear y canario, donde el turismo es una de las principales industrias.

Abanca Turismo contará en estas zonas con oficinas especializadas dentro de la red comercial del banco. Su presentación tuvo lugar el pasado miércoles en Fitur 2026. A lo largo de los próximos meses, el banco desarrollará diferentes acciones para reforzar su relación con las empresas del sector.