Inglaterra desvela un enfrentamiento entre Arbeloa y los jugadores del Fulham: «No confían en él desde pretemporada»

La situación de Álvaro Arbeloa en Inglaterra es muy tensa. El entrenador español no ha logrado ganar ni un partido con el Fulham en la Premier y eso ha provocado que su futuro sea incierto, con el despido más cerca que nunca. Ya no solo por la crisis de resultados, los problemas con la prensa y sus multas, sino por un divorcio con sus jugadores que ha crecido con el paso de las semanas hasta convertirse en una olla a presión.

Desde que llegó procedente del Real Madrid, el técnico llegó con la oportunidad de tener un proyecto a su medida. Fichó a Gonzalo, César Palacios y Manuel Ángel como pidió al club inglés, pero la realidad es que el resto de la plantilla está muy descontenta por su gestión del vestuario. Todo ello por cómo ha sido la dinámica de los partidos en los que se ha ido desinflando hasta acabar perdiendo muchos puntos en los últimos minutos.

Un bloque que ha ido decayendo y que ha provocado que en el seno del club piensen que su llegada no mejoró a lo que había hecho su predecesor, Marco Silva. Es por ello que desde la prensa británica atribuyen que existe hasta un enfrentamiento directo entre jugadores y Arbeloa: «Algunos han mostrado preocupación desde el inicio de la pretemporada y creen que su enfoque les deja vulnerables».

Según aporta The Thelegraph, los métodos que ha instalado el entrenador español han confundido al vestuario desde hace tiempo por el hecho de que los entrenamientos los consideraban muy por debajo de la intensidad que requiere una liga donde rige tanto el físico como en la Premier. Y lo reflejan con los resultados obtenidos hasta ahora: dos puntos en seis partidos. Es más, consideran que si pierden este sábado contra el Hull City, no descartarían que fuese cesado del cargo.

Arbeloa se juega su futuro en el Fulham

El Fulham tampoco podría permitirse descender de categoría, puesto que arrastra problemas económicos, con pérdidas de 45 millones de libras en 2025, sin contar el coste de la nueva tribuna en Riverside, valorado en otros 350 millones. Aunque desde Inglaterra no duda de los jugadores del Real Madrid, sí consideran que Arbeloa necesita dar un empujón lo más urgente posible para no perder más puntos.

La prueba de fuego es este fin de semana ante un equipo recién ascendido. Sumar otra derrota sería una catástrofe total y Arbeloa es consciente de que se juega el puesto. Es más, su relación con la afición tampoco es la mejor del mundo a raíz de sus últimas declaraciones en rueda de prensa: «Quizás no me conozcan, pero jugué en el mejor equipo del mundo. He entrenado al mejor equipo del mundo», comentó. De hecho, en un sitio web muy popular entre los fans llamado Fulhamish ya se habla de que su despido debe ser inmediato: «Cinco razones por las que Álvaro Arbeloa tiene que irse». Aunque también publicaron otras cinco por las que debe quedarse.

A Arbeloa se le acaba el tiempo y no ha conseguido la manera de conectar con los jugadores. La confianza está al mínimo y solo una victoria bastaría para cambiarlo todo, pero cada día que no ocurre, es un paso para que esté más fuera que dentro en el Fulham. Tiene una final, y buscará silenciar los rumores con un golpe de efecto.