El Fulham de Arbeloa para al Aston Villa de Emery antes de que visiten el Camp Nou

El Fulham de Álvaro Arbeloa ya carbura. Los ingleses lograron sumar por tercera jornada consecutiva en la Premier League tras empatar (1-1) en un escenario muy complicado como Villa Park. Unas tablas contra el Aston Villa de Unai Emery, casualmente el rival del Barcelona en Champions el próximo martes. Un resultado que deja al entrenador español en su mejor momento desde que aterrizó en Inglaterra.

El portero japonés rival, con un gol en propia puerta al tajar mal un lanzamiento de esquina, regaló un punto al Fulham de Álvaro Arbeloa, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en Premier League. Con este empate, los ‘Cottagers’ se recuperaron de la decepcionante eliminación en casa en la Copa de la Liga contra el Crystal Palace entre semana.