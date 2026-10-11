Arbeloa se encara con un periodista en rueda de prensa: «Quizás no sepas quién soy, pero jugué y entrené en el mejor equipo del mundo»

El proyecto de Álvaro Arbeloa no termina de arrancar. Este sábado sufrieron una dolorosa derrota después de ser remontados por el Ipswich y manteniendo la mala racha del Fulham, que le mantiene sin conocer la victoria en la Premier League. Un estado de emergencia siendo colista de la Premier que derivó en una tensa rueda de prensa en la que se acabó enzarzando con los periodistas ingleses.

En pleno mediados de octubre, el conjunto inglés suma dos empates y cuatro derrotas en seis partidos. Junto con Bournemouth y Tottenham, son los únicos de la liga inglesa que no han ganado aún. Lo que empezó como un proyecto ilusionante con César Palacios y Gonzalo a la cabeza se ha convertido en una presión cada vez mayor. «Nunca me preocupo por mi puesto y no tengo miedo. Hay que trabajar, decidir y demostrar confianza con los jugadores. Estoy muy contento con algunas cosas que hace mi equipo. Pero sé que la situación no es fácil», comentó.

A pesar de que desde la prensa británica lleva sonando desde hace días su posible destitución, para Arbeloa su único objetivo es remontar la crisis: «Lo más importante es la posición del Fulham, no la mía. Son solo seis partidos, pero es cierto que necesitamos puntos». Fue entonces cuando uno de los periodistas le preguntó si se consideraba que era el hombre adecuado para entrenar al equipo. Arbeloa le respondió con contundencia: «Quizás no me conozcan, pero jugué en el mejor equipo del mundo. He entrenado al mejor equipo del mundo. Quizás no lo sepan, pero solo para que lo sepan, que esa presión ha sido parte de mi vida desde que era niño», contestó.

Hasta ahora, Arbeloa solo conoce la victoria en la EFL Cup frente a dos equipos de divisiones inferiores. El último jarro de agua fría llegó este fin de semana cuando, con la victoria ya en la mano, le remontaron en apenas dos minutos. La próxima jornada jugará en casa ante el Hull City. Un examen con mucha presión por sumar la primera victoria de la temporada en la Premier para así silenciar las críticas en Inglaterra.