Álvaro Arbeloa multado con 30.000 euros por «poner en tela de juicio la integridad de un árbitro»

La Federación Inglesa ha multado a Álvaro Arbeloa con 25.000 libras (unos 30.000 euros) por actuar «de manera inapropiada al hacer comentarios en una entrevista posterior al partido que implicaban parcialidad y/o ponían en tela de juicio la integridad de un árbitro».

En concreto, la Federación Inglesa se refiere a lo que dijo Arbeloa tras el encuentro de Premier League del pasado 20 de septiembre, encuentro que el Fulham disputó ante el Manchester United en Craven Cottage y que terminó por 1-1.

«Todas las faltas fueron a su favor. Y ya se ve que, antes de que marcaran, hubo una falta contra Maguire. Es un tipo que pesa 100 kilos, así que, sí. Todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, sabía desde el partido contra el Manchester City que no iban a dejar que el Manchester United perdiera», dijo Arbeloa en esa entrevista a la que se hace referencia en la sanción de la Federación Inglesa.

En Reino Unido, está muy mal visto criticar a los árbitros, y, aunque en este caso fue en una entrevista posterior (no fue durante el partido ni tampoco en la rueda de prensa posterior y oficial), Arbeloa es sancionado con esos 30.000 euros.

Además, en la resolución de la Federación Inglesa (realmente de una Comisión llamada independiente, aunque depende de la propia Federación), se indica también que Álvaro Arbeloa «admitió el cargo» y que hubo una «audiencia» para explicar lo que había pasado y tomar esta sanción.

En la actualidad, el Fulham de Arbeloa es último en la clasificación de la Premier League, con tan sólo dos puntos en seis partidos (ninguna victoria conseguida), aunque a sólo dos puntos de la salvación.