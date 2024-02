De Zerbi está en la pole para ser el sustituto de Xavi

Xavi Hernández abandonará el banquillo del Barcelona el próximo 30 de junio de 2024 y son una multitud de nombres los que han aparecido para sucederle. Hansi Flick, Thomas Tuchel, Rafa Márquez son algunos de ellos, pero la realidad es que Roberto de Zerbi, actual míster del Brighton, es el favorito por las casas de apuestas para entrenar al conjunto azulgrana a partir de la próxima temporada.

Fue Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el que lo anunció hace varias semanas: «El Barcelona tiene varios candidatos, pero hay uno que gusta mucho. Este está entre los dos primeros. Estamos hablando de un entrenador italiano, al que ha alabado Pep Guardiola y que le gusta mucho a Laporta. Es Roberto de Zerbi, el entrenador del Brighton. Es el entrenador de Ansu Fati», aseguró en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

Una información que casa con la actualidad y que las casas de apuestas, que no suelen fallar, colocan a Roberto De Zerbi como el favorito por Joan Laporta y Deco para suceder a Xavi Hernández la próxima temporada. El preparador italiano, que a día de hoy desarrolla su trabajo en el Brighton, cuenta con una cuota de 3,75 euros por euro apostado en las casas de apuestas, la que menos.

Otros nombres han venido sonando en las últimas semanas desde que el pasado 27 de enero Xavi Hernández anunciara tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal que abandonaría el club a final de temporada. Thomas Tuchel o Hansi Flick han aparecido dentro de las vacantes. El primero también dejará su cargo a final de temporada como entrenador del Bayern de Munich y el segundo está como loco por volver a entrenar. De ahí que haya confiado en los servicios de Pini Zahavi para llevarle de nuevo a los banquillos.

Que Hansi Flick llegue al banquillo del Barcelona la próxima temporada se paga a 4,50 euros, que Rafa Márquez sea el elegido se paga a 6,50 y que Thomas Tuchel lo haga se paga a 8,50. Una posibilidad más remota, por no decir imposible es la de Jurgen Klopp, que ya ha anunciado que se tomará un año sabático. Que el todavía entrenador del Liverpool llegue a ‘can Barça’ se paga a 13 euros.

De Zerbi, un loco del fútbol

Roberto De Zerbi comenzó a entrenar en 2013 y en en tan sólo una década se ha convertido en uno de los entrenadores más populares del fútbol italiano. Se dio a conocer en el modesto Sassuolo, donde consiguió una histórica octava posición en la temporada 2019/2020. De ahí dio el salto al Shakhtar Donetsk, pero su estancia en Ucrania duró poco ya que el Brighton confió en él cuando Graham Potter se marchó a mitad de temporada al Chelsea.

La temporada pasada consiguió con el club inglés la clasificación a la Europa League por primera vez y en esta campaña lo metió en la siguiente ronda del torneo tras quedar primero en la fase de grupos. En Premier League es séptimo a ocho puntos de los puestos europeos.

En los últimos meses, De Zerbi ha sonado para el Barcelona por sus grandes méritos deportivos en la Premier League. Además, con una filosofía que casa con la del ‘cruyffismo’. «Cuando era jugador y no tenía el balón, me ponía nervioso y no disfrutaba, así que como entrenador siempre tengo ese pensamiento en mente. Mi filosofía futbolística es que el equipo debe tener el balón». dijo en su presentación como entrenador del Brighton.

No se descarta la continuidad de Xavi

Aunque en las últimas horas se ha producido un giro de guión. Ahora, la Junta Directiva encabezada por Deco, pero bajo la supervisión de Joan Laporta y Rafa Yuste no descarta la continuidad de Xavi. De hecho, el presidente azulgrana le habría pedido informalmente al técnico español la continuidad la próxima temporada por dos motivos.

El primero es por la gran dificultad que está entrañando la búsqueda del nuevo entrenador. La delicada situación financiera obliga al club a no realizar a grandes dispendios ni en el pago de la cláusula ni a la hora de pagar grandes salarios.

El segundo motivo es por el gran trabajo que viene realizando esta temporada. Además, el técnico español ha logrado crear un gran vínculo entre jugadores y ‘staff’. De hecho, todo lo que llega de dentro es la gran sintonía que existen entre todos dentro del vestuario y la gran capacidad que han tenido de aislarse de todas las críticas que han venido desde fuera.