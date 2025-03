Fin al culebrón: la empresa Kosmos de Piqué se desvincula oficialmente de la Copa Davis tras hundirla

La empresa Kosmos de Gerard Piqué ha roto su vinculación de forma oficial con la Copa Davis después de que el ex futbolista del Barcelona la haya hundido, según confirmó este jueves la Federación Internacional de Tenis (ITF) a través de un comunicado. No obstante, la propia ITF ya anunció a principios de 2023 que rompía el acuerdo, una serie de desacuerdos contractuales mantenían el asunto judicializado.

Statement:

Kosmos and the International Tennis Federation (ITF) have reached an amicable resolution regarding their previous contractual disagreements related to the organisation of the Davis Cup.

Both organisations wish each other success in their future projects.

— ITF Media (@ITFMedia) March 27, 2025