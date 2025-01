Esta semana se conocía la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra, su mujer durante más de 30 años. Una inesperada ruptura que sigue dando mucho que hablar en redes sociales y medios de comunicación, donde ha ido saliendo más información con el paso de los días. Ahora, ha salido a la luz la razón de esa delicada situación familiar del entrenador del Manchester City y el principal desencadenante de la mediática separación.

Según la información de Lorena Vázquez y Laura Fa en su podcast Mamarazzis, el propio Manchester City ha tenido mucho que ver en la ruptura de Guardiola y su mujer. Y es que su renovación con el club inglés habría hecho que Cristina Serra pidiera la separación al técnico, aunque ya llevaran varios años viviendo a distancia durante largas temporadas, ya que ella regresó a Barcelona para vivir con su hija pequeña.

Las citadas periodistas han repasado todos los detalles de la separación de Pep y Cristina, que arrancarían en 2019, cuando decidieron vivir separados pese a no haber roto como pareja. Mientras él vivía en Manchester, donde continúa con su carrera como entrenador, ella ha estado a caballo entre Barcelona y Londres, con frecuentes visitas a la ciudad de su marido, pero centrada en su profesión.

Guardiola y su renovación

Más recientemente, después de las vacaciones del verano de 2024, comenzaron los verdaderos problemas según las Mamarazzis. «Al entorno le extraña no ver a Cristina tras las vacaciones». En octubre existía ya «tanta distancia entre los dos que parte del entorno da por finalizada la relación, porque ven movimientos muy poco habituales y que disparan todas las alarmas», cuentan.

Sin embargo, la clave fue la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. Durante los últimos meses de 2024 se habló mucho de la salida del entrenador catalán del conjunto inglés porque parecía que él daba ya por cerrado el ciclo en el banquillo citizen, pero no fue así. Guardiola finalmente renovó por dos años con el Manchester City, y según estas informaciones Cristina Serra tomó la decisión de romper acto seguido debido a ese nuevo contrato de su marido, que firmó hasta el año 2027.

En cualquier caso, desde el entorno de ambos no se atreven a poner «punto y final» al matrimonio de Guardiola y Cristina Serra. «Podría ser punto y coma, porque dejan abierta la puerta a la reconciliación. No descartan que algún día, quizás lejano, cuando Pep haya dejado la carrera profesional de lado, si él volviera a Barcelona, podrían retomar la relación», detallan las periodistas. Como han querido dejar claro, se trata de una «ruptura meditada, amistosa, sin dramatismos, peleas ni terceras personas» y de momento no se puede asegurar que se haya firmado el divorcio, «pero está sobre la mesa» y un aspecto muy importante a tener en cuenta es el económico.

Quién es Cristina Serra

Cristina Serra, según apuntan diversos portales, nació en Manresa, localidad de la provincia de Barcelona, en 1973, por lo que tiene en la actualidad 52 años. Guardiola, nacido en Santpedor es del 18 de enero de 1971 por lo que se distancia en dos años de su ex mujer. Uno de los grandes pilares de la vida de Pep Guardiola ha sido su esposa, que comenzó trabajando en diferentes programas de televisión en la cadena catalana TV3. Posteriormente se alejó de las cámaras y ahora tiene la empresa Serra Claret, que vende ropa y accesorios de lujo.

Antes de dejar a un lado su faceta de actriz, Cristina Serra fue una de las protagonistas de la serie de los 90′ El joc de viure. La actual pareja de Pep Guardiola participó en esta producción audiovisual cuando tenía 22 años. A pesar de que la relación va más allá de los 30 años, Pep Guardiola y Cristina Serra no contrajeron matrimonio hasta el año 2014, en una boda que tuvo lugar en el ayuntamiento de Matadepera. En el momento en el que se produjo la ceremonia ya habían nacido los tres hijos que tienen en común: María, Màrius y Valentina, que pudieron disfrutar de la boda de sus padres.