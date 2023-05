Xavi: «¿Quién quiero que sea campeón de Copa? ¿Tú qué imaginas?»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido de la jornada 33 que medirá al Barcelona contra Osasuna. El técnico se refirió a la final de Copa del Rey que medirá a los navarros con el Real Madrid el próximo sábado, además de destacar las fortalezas del equipo de Jagoba Arrasate y de alabar a Yamal, que debutó el pasado sábado con sólo 15 años y que volverá a estar con el primer equipo azulgrana en el Camp Nou.

Osasuna

«Hoy lo hemos analizado y no sabemos la alineación que sacarán. Tienen el partido más importante de su historia el sábado y no sé si reservarán o no. Sé que están haciendo una gran temporada y será un rival difícil. Hay que hacer un partico como el del Betis. Son tres puntos vitales».

Alirón

«Lo tenemos que conseguir y ahora es un muy buen momento. Significaría el título de Liga. Ganar mañana y tener buenas sensaciones sería muy importante. Hay que ser más constantes y mostrar la identidad del último día».

Lamine Yamal

«La gestión de los minutos y su entorno, todo. Es una persona tranquila, que toca con los pies en el suelo, es inteligente, difícilmente pierde balones, se asocia bien, es alegre y positivo. No creo que tenga problemas para gestionarlo. Tiene la cabeza bien amueblada y está centrado. La idea es que esté en dinámica nuestra y pueda participar porque le veo condiciones para jugar en el primer equipo».

Lewandowski

«Sí, está recuperando sensaciones, no sólo por los goles, se asocia bien, ha dado un paso adelante, hay momentos que no estás tan fino, ha hecho los dos últimos partidos muy buenos y la temporada es brillante».

Campeón de Copa

«¿Quién quiero que sea el campeón de Copa? ¿Tú qué imaginas? Pues no te contest. Lo tenías fácil eh».

Alirón en Cornellá

«Me gustaría ganarla cuanto antes, me hace mucha ilusión, el club lo necesita, el equipo, el staff, los jugadores… sería hacer una gran temporada. Cuanto antes mejor y si cuadra en Cornellà no podemos escoger. Hay que ganar cuanto antes».

El equipo

«Si somos campeones ya lo hablaremos, hasta ahora lo que nos ha hecho estar donde estamos es el haber sido un equipo, un bloque. Todo el mundo ha priorizado el equipo por encima de la individualidad. El ser un equipo, un bloque, una familia».

Abde

«Esto ya lo veremos, decidiremos cuando acabe la temporada. Ha madurado mucho, muy contento por la cesión a Osasuna, ha ido a un equipo muy bueno para progresar en su carrera, madurar y trabajar. Es muy buena la cesión de Abde a Osasuna. Le veo un talento muy grande para triunfar en el Barça pero depende de su mentalidad, porque condiciones las tiene».

Ancelotti

«Nosotros también felicitamos al Madrid el año pasado. Los profesionales del fútbol sabemos que normalmente la Liga la gana el mejor, el más solvente. Los números están ahí y eso no falla. Las competiciones del KO son más injustas. Todavía no está ganada pero agradecer a Ancelotti las palabras».

La final de Osasuna

«No sé lo que hará Jagoba. Ellos tendrán en mente la final de Copa, ya lo he dicho. Quizá es el partido más importante de su historia».

Renovación de Yamal

«Esperamos que sí, va todo bien, la situación está bastante bajo control. Sobre todo cuando hablas con él, tiene la mente puesta en el Barça, quiere triunfar aquí y no piensa en otra cosa, por eso estoy tranquilo, porque quiere estar aquí».

¿Vas con Osasuna en la final?

«Mañana no voy con Osasuna, voy con el Barça. Disfrutaré de la final, ya veremos si la puedo ver, tengo un acto. Que gane el mejor».

Liga y planificación

«Todo es importante, acabar con buenas sensaciones y hacer un diagnóstico general de los jugadores. Aunque ganemos la Liga, los partidos que queden serán importantes».

Diferencia con el Madrid

«No, un milagro no pero que tiene mucho mérito sí. Tiene mucho mérito estar donde estamos, ya le hemos quitado una Supercopa, estamos en un proceso de construcción todavía aunque la gente no quiera escucharlo, pero hay que construir ganando. La Liga es muy importante para el club, nos daría mucha estabilidad. No es un milagro porque hemos fichado bien y el club ha hecho un esfuerzo económico».

Si el Madrid gana la Champions

«La afición sí que valorará menos la Liga, pero nosotros, desde dentro, independientemente de lo que haga el Madrid, valoraremos el ganar una Supercopa y una Liga. Se hará igual si la Champions la gana el Madrid o el City. La temporada sería muy bueno, muy positiva, si ganamos Supercopa y Liga».

¿Cuándo ganar la Liga?

«Queremos ser campeones, es el objetivo principal y lo queremos ser lo antes posible. Pero no podemos elegir».

Mejora en Europa

«Sí que es verdad que tenemos que mejorar en las competiciones del KO que nos faltaron este año, como la Copa, la Champions, la Europa League, en las que no hemos estado al nivel del Barça».

Triplete del City

«Para mí, en estos momentos, es el mejor equipo del mundo. Juegan muy bien al fútbol, tienen al mejor entrenador. Para nosotros son un espejo y un ejemplo a seguir. Sería justo, claro que sí».

Pedri

«Es un jugador especial, diferencial. Sólo tenemos uno. Es como cuando no juegan Robert o Dembélé, que les echamos de menos. Tenemos que insistir en la idea cuando no estén jugadores tan trascendentales».

Ansu Fati

«Está bien, tranquilo. El otro día tuvo media hora y estuvo muy bien, implicado, dinámico, con ganas… Es lo que tiene que hacer, como todos. Cuando tenga minutos tiene que demostrar que tiene el nivel».

Raphinha

«Raphinha es muy importante, puede jugar con Dembélé.Los buenos jugadores pueden asociarse y jugar a la vez. Está haciendo una muy buena temporada y se lo dije el otro día».

Ter Stegen

«No me extraña que no lo haya conseguido antes (el Zamora) porque en los últimos años somos un equipo más ofensivo, pero este año hemos estado muy bien atrás sin ser defensivos».

Vuelta de Abde

«No hemos decidido nada con Abde. Ya veremos lo que hacemos para la temporada que viene».

Christensen

«Sí, de esta temporada y de este año. Es un defensa extraordinario. Entiende todo, podría ser centrocampista y estamos muy contentos. Es un fichaje extraordinario, muy muy bueno».

Desparpajo de Yamal

«Las nuevas generaciones tienen más desparpajo. En mi caso, estaba más cohibido. No le veo miedo en su cara, tampoco a Pedri, a Gavi a Pedri… No les veo esa sensación de tener miedo. Generaciones nuevas se atreven más».