Aún no ha echado el cierre temporada y ya hay fichajes que parecen cerrados, otros que están en el aire y algunos que no dependen tanto de la voluntad del jugador, sino de la capacidad económica del club que va a por él. Un ejemplo de este último caso es el de Leo Messi, cuya continuidad en el Paris Saint-Germain ya está más que descartada. Aún así, falta por saber su destino que, posiblemente, estará entre Arabia Saudí y Barcelona. Xavi ha puesto fecha a la decisión del argentino que será la semana que viene.

El técnico catalán insistió en su deseo de que el esperadísimo retorno del argentino es la mejor opción de cara al año siguiente. El entrenador blaugrana se volvió a mojar sobre esta y otras cuestiones, como la del liderazgo en la plantilla de cara a la temporada que viene. Tras la marcha de Sergio Busquets y Jordi Alba queda en el aire quién será el encargado de llevar la manija y la voz cantante en el vestuario del Barça.

«Él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Acaba contrato con el PSG y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decir dónde acabar su carrera. Si viene al Barça, lo que queremos todos los culés, en especial el entrenador, tiene las puertas abiertas, estoy convencido de que va a ir bien», comenzó Xavi.

Xavi también señaló en una entrevista concedida a Mundo Deportivo que: «Para mí no hay dudas. Si Messi decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. No hay ninguna duda. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia».

Por último, para zanjar el asunto Xavi quiso transmitir un mensaje de paciencia. «Que la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Messi cada día creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate», sentenció.

El reemplazo de Busquets

Otras de las posiciones en las que Joan Laporta debe acertar este verano es en la medular. El adiós de Busquets pone en una situación comprometida a la directiva del Barça y tendrán que hilar fino para acometer un fichaje para un puesto esencial que lleva cubierto desde las últimas 14 temporadas. Uno de los posibles nombres que suenan es el de Joshua Kimmich. Xavi Hernández también comentó cómo vería él la llegada del medio alemán.

«Necesitamos un reemplazo del máximo nivel, se marcha un futbolista que ha sido titular toda la temporada, importante, muy líder de este Barça que ha ganado la Liga y Supercopa. Necesitamos un jugador de mucho nivel en esa posición, si no nos costará competir el año siguiente. Kimmich tiene contrato, entonces ahí, si puede haber alguna puerta abierta, tendría que haber una negociación con el Bayern de Múnich», concluyó.