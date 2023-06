Jordi Alba se despidió este jueves del Barcelona en el Camp Nou. El lateral izquierdo protagonizó un acto en el que se llevó el cariño de todos sus familiares, compañeros, miembros de la junta directiva y entrenador. El catalán dio un discurso muy emotivo en el que repasó su trayectoria como culé. Incluso recibió mensajes de futbolistas que con los que compartió vestuario, como Leo Messi.

«Me gustaría agradecer en primer lugar a la afición. Me regalasteis el momento más especial de mi carrera en el último partido. Gracias a todos los socios por el cariño en el Camp Nou y en cualquier parte. Recuerdo con mucho cariño mis inicios en la cantera. Quién me iba a decir que años más tarde iba a estar aquí», comenzó.

«El Barça me lo ha dado todo. He intentado siempre dar lo mejor de mí por este escudo, aunque a veces es verdad que he sido un poco vinagre. Siempre he intentado ir de cara con todo el mundo y decir lo que pensaba en cada momento, si alguna vez me he equivocado pido disculpas. Quien me conoce sabe cómo soy y sabe que siempre he actuado con buena fe y honestidad», prosiguió.

En el momento que comenzó a agradecer a su familia fue cuando no pudo contener más la emoción. «Gracias por todos los valores que me habéis transmitido desde bien pequeño y que sepáis que estoy muy orgulloso de vosotros». Posteriormente, procedió a dedicar unas palabras a todos los miembros de su familia que acudieron al Camp Nou.

El futbolista llegó incluso a transformar su emoción en forma de lágrimas cuando se acordó de su abuelo fallecido. «Nunca podré quitarme la espinita de que no pudiese verme jugar en Primera División y muchísimo menos jugar en el Barcelona, por eso quiero dedicarle toda mi carrera», dijo Jordi Alba en el momento más emotivo.

Por último, el catalán dejó claro en su despedida que en un futuro estará a disposición del club de su vida si así lo necesitan «Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Algún día sé que volveré si así me lo piden y estaré encantado de ayudar al club en todo aquello para lo que me puedan necesitar», concluyó.