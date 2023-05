Jordi Alba: «Quería quedarme, pero he pensado que había que dar paso a los jóvenes»

Jordi Alba compareció en rueda de prensa para presentar su campus de verano. En la mañana de este miércoles, el lateral zurdo del Barcelona anunció de manera oficial su marcha del conjunto azulgrana a final de esta temporada. Después de 11 años en el primer equipo y 18 títulos, el español sigue los pasos de su compañero Sergio Busquets, cuya marcha se anunció hace dos semanas.

Decisión

«Es una decisión meditada. Cuando decía que quería quedarme y cumplir mi contrato era verdad, pero hemos hablado con el club y la mejor opción era dar un paso al lado. A partir de ahí, he visto a mucha gente que me ha apoyado muchísimo».

Futuro

«A día de hoy no tengo nada con ningún club y no he hablado con nadie, porque quería quedarme en el Barcelona. Quería quedarme, pero los años pasan y este año he tenido un rol distinto, que no menos importante. He pensado que había que dar paso a los jóvenes».

Relación con el club

«Todo el mundo tiene su opinión y yo siempre he intentado ayudar al club. Pienso que es lo mejor. Mi relación con el míster, el presidente, los compañeros y todos en el club es excelente. Me voy tranquilo, sabiendo que lo he dado todo por el club de mi vida. No ha sido todo camino de rosas, pero me voy con la cabeza muy alta. Queda un partido en mi campo, que será muy especial para mí y también para Sergio».

Último partido

«Espero lo de siempre, la afición siempre me han apoyado. Será difícil, es el club de mi vida, pero creo que hago lo correcto. Soy culé, es el club de mi vida, dieciocho años, siete más once en el primer equipo, será difícil pero me iré con la cabeza bien alta».

«El presidente y el míster me dieron la oportunidad de decidir lo que yo considerase. Y así lo he hecho, está meditado. Está claro que me he equivocado alguna vez, pero la gente que me conoce saben cuáles son mis valores: la humildad, el trabajo…»