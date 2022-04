Xavi Hernández, técnico del Barcelona, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de los azulgranas en su visita a la Real Sociedad en el Reale Arena (0-1), con un gol de Aubameyang. El entrenador reconoció que estaba satisfecho a medias, contento por el resultado pero no con el juego, especialmente en la segunda parte en la que el equipo sufrió más. También recalcó el desgaste físico de la plantilla por la sucesión de encuentros que están afrontando.

Partido

«A estas alturas es una victoria de oro para nosotros. El partido no es para sacar pecho. Es una victoria importantísima aunque el juego en la segunda parte no haya sido el más correcto»

Problemas con la posesión

«Y nos tenemos que quedar con esto. Al final se gana, estamos satisfechos, pero no con el juego, sobre todo en la segunda parte, sí en la primera. No hemos tenido una posesión larga en campo contrario, pero al final es la torma de decisión. En Levante nos pasó, es sincronizar, tener responsabilidad, aguantar arriba… Hay que ser altruista, tener empatía, a los delanteros les cuesta, no entienden que es tan importante jugar en el campo del otro. La segunda parte no es el camino, hemos tenido momentos buenos. El partido físico, que gana duelos. Imanol es un gran técnico, me identifico con él. El otro pedía carácter, fe, hoy no es nuestro modelo de juego pero ha salido. El esfuerzo tiene que ser elogiado pero tenemos que mejorar mucho. Está clarísimo».

Problemas físicos

«El tema es que como hemos cambiado el modelo de juego y yo quiero presionar los 90 minutos arriba, hace años que el Barcelona no hace eso y estamos sufriendo. Es un cambio de modelo de juego, es lo que hacía yo como jugador, presión alta, presión tras perder el balón. La fatiga se nota especialmente detrás. No están acostumbrados a esto. Es un cambio de modelo de juego, pero es encomiable su esfuerzo. Piqué, Ronald… en el minuto 20 ya nos decía que tenía problemas, Jordi con calambres… No es porque no entrenemos bien, es porque había otro modelo de juego, antes era bloque medio y bajo, yo no quiero eso, quiero presionar arriba, recuperar el balón. Los jugadores acaban fundidos, el esfuerzo es espectacular. El esfuerzo encomiable. Quedémonos con esto y mejoremos. Es el principio de un proyecto, en eso estamos».

Piqué

«Creo que lo hubiera hecho igual, que tiene esa molestia y sigue compitiendo, seguro que le ha ayudado ser noticia esta semana. Es un líder natural, nos da seguridad atrás. Sigue en forma, a pesar de estas molestias, en un futbolista vital y lo sigue siendo desde que he llegado yo como entrenador».

Tiempo de recuperación

«Hoy el Rayo también ha jugado el mismo día que nosotros, la Real ha tenido siete días para descansar y seguro que se nota .A nivel de fatiga, mental se nota. Nos vamos con tres puntos de oro. La Real nos ha dominado. La primera media hora de juego no salíamos de nuestro cambio, la Liga tiene estos equipos fantásticos. Es un equipazo, llevaban siete partidos sin encajar. Estamos hablando de un señor equipo. Son tres puntos cruciales porque es un rival directo para la Champions».

Ter Stegen

«Para mí es importantísimo, tiene mucha personalidad, es un líder, domina el juego de pies… Nos da mucha seguridad, es un portero que me encanta. Para mí es uno de los mejores del mundo. Es verdad que puede tener bajones de rendimientos pero hoy nos ha dado puntos. Es un futbolista muy importante para el equipo».

De Jong

«Ha estado muy bien, también la primera parte porque ademas de calidad tiene potencia. Ha dado un par de asisntencias a Auba, Ha hecho un partido notable. Ademas tiene esa capacidad de no cansarse, es un gran diesel, es muy importante para el equipo. Sí, ha hecho un buen partido».

Reale Arena

«Muy bonito, ha mejorado mucho, que la gente esté más cerca. El ambiente es fantástico. Ha mejorado. El ambiente siempre es fantástico en Donosti, ambiente formidable, de fútbol puro».