Xavi Hernández compareció en sala de prensa en la previa de la jornada 13 de la Liga Santander que mide al FC Barcelona ante la UD Almería en el Camp Nou. Será este el último partido de Gerard Piqué como jugador del Barça tras la decisión tomada y anunciada por el central este jueves, algo sobre lo que profundizó extensamente el egarense ante los medios de cara a este penúltimo encuentro antes del parón de selecciones.

El Almería y la retirada de Piqué

«Queremos los tres puntos, para presionar al Madrid y seguir la buena dinámica en Liga. Partido condicionado por la despedida de Piqué, merece todos los elogios, tuve la suerte de ser su compañero. Las circunstancias adversas han hecho que haya decidido dejarlo. Yo pasé por una situación parecida y es normal dar un paso al lado. Tenía contrato y decidir dejarlo es un gesto de grandeza. Es una leyenda del club y merece que se le reconozca así».

La conversación que tuvo con él en verano

«Tuvimos una conversación en verano, le comuniqué mis intenciones. Fue uno de los días más difíciles de mi carrera como entrenador y ahora también, fue mi compañero. A todos nos ha pasado, cuando llega un momento en el que no te sientes tan útil, no es fácil de gestionar. Lo hemos sabido esta semana».

Su parte de culpa en su adiós prematuro

«Seguramente he tenido un peso importante en su decisión, pero por el bien del club. He mirado por el bien del club y la institución, pero debo tomar decisiones, no es fácil, a veces desagradable, por eso a veces he decidido poner a otro. Debo mirar lo mejor para el club».

No confirma la titularidad de Piqué

«Veremos mañana».

Fue honesto con Piqué

«No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Y Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el staff. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto y final».

El final de Piqué

«Son circunstancias, muchas veces no elegimos el final. Se han dado así y él ha tomado la decisión ahora. Nos ha ayudado mucho, ha tirado del carro, cuando ha jugado ha estado muy bien, implicado, es competitivo y ganador».

Sin reproches con Piqué

«Valiente, competitivo, ganador, no tiene complejos ni miedos. Es inteligente, está implicado en lo que hace, ha sido un buen compañero y un buen capitán. Nada que reprocharle. No hay nada personal, es un tema sólo futbolístico».

Cuentan con él ante el Osasuna

«Contamos con él hasta el partido ante Osasuna».

Piqué presidente

«Puede ser lo que quiera».

Su relación con Piqué

«No tengo ningún problema con Gerard, ha sumado y si siguiera estaría encantado. Es una decisión por las circunstancias y quizás también por la charla que tuvimos en verano».

Su papel con Alves y Piqué

«A veces este oficio es desagradable, tomar ciertas decisiones con compañeros como Piqué o Alves. No voy a desvelar la conversación».

No descarta buscar otro central

«Sabiendo que Gerard se va, igual sí que buscamos un central en el mercado de invierno. Lo analizaremos pasado el partido de Osasuna».

Piqué decide

«Se ha ganado el derecho a elegir el cómo y el cuándo, es su decisión».

Misma relación

«La relación es la misma que antes, no hay mala relación. Yo tengo que tomar decisiones por el bien del Barça. Si no pones de titular a alguien que lo ha sido todo en el club, es normal que haya gente que no le guste».

Nueva generación

«Da pena, ver a jugadores, compañeros o amigos que se despiden, entra nostalgia y pena, pero es ley de vida, nos está pasando a todos. Y llegan nuevas generaciones».

Sus favoritos para el Mundial

«Sigo a muchas selecciones, veo a Brasil y Argentina un escalón por encima del resto. Pero en un Mundial nunca se sabe, puede haber sorpresas y equipos europeos importantes, como España, Francia o Inglaterra».

¿Hablará Piqué?

«Piqué está tranquilo, está bien. He hablado con él y con el equipo. Está sereno, ya le saldrá en los próximos días, a ver qué quiere hacer, dependerá de él».

Piqué y el Camp Nou

«Mañana es una motivación extra, su despedida, regalarle los tres puntos, que se marche con buenas sensaciones. Y que le aplaudan y coreen su nombre. Que sea un gran día para el club y sobre todo para Piqué. Sin él perdemos liderazgo, compromiso, valentía… Para mí es uno de los grandes centrales de la historia».

El mediocentro

«Depende también del contrario. Es importante que dé equilibrio, en la presión alta, la salida del balón. Busi lo domina, Frenkie divide más porque es más físico, Kessie es una mezcla de los dos».

Cuando conoció a Piqué

«A mí me sorprendió cuando vino su personalidad. Cómo jugaba, nuestro modelo de juego, la personalidad con 20-21 años… era inusual para esa edad. Es valiente, tiene una capacidad especial, es muy inteligente, es uno de los mejores centrales que he visto nunca. Y un liderazgo muy importante».

Centrales del filial

«Los vamos siguiendo. Chadi es muy físico, con buena salida de balón, gana duelos. Puede tener presente y futuro, por eso está en la lista».

¿Piqué el mejor de la historia?

«Están también Migueli o Puyol y no quiero faltar al respeto a nadie, pero Piqué es uno de los mejores de la historia».

Más del Almería

«Del Almería sabemos que tiene un gran entrenador, que Rubi conoce bien la casa. Tiene buen pie en el mediocampo, velocidad arriba, físicamente muy rápidos en banda, centrales agresivos… Nos va a complicar seguro. Es verdad que fuera de casa no han estado acertados, pero en casa han estado muy bien».

Coloca a Piqué entre los mejores

«Piqué está entre los mejores. Como Beckenbauer, Baresi, o en Inglaterra Rio Ferdinand o John Terry».