Xavi Hernández compareció en sala de prensa para valorar el debut de su equipo en Copa del Rey esta temporada. Los culés se enfrentan al Linares Deportivo jienense de Primera RFEF en estos dieciseisavos del torneo copero en el que será también el estreno del egarense en esta competición como entrenador blaugrana. Tras la victoria ante el Mallorca, su equipo llega con la moral alta y recupera algunos efectivos con respecto el anterior listado, ya recuperados. Los que no estarán seguro son Pedri y Ferran Torres, últimos positivos. El flamante fichaje además no ha sido inscrito aún.

Linares

«Será un partido difícil complicado, es una eliminatoria única. El Linares es un gran equipo, aprieta y estará extramotivado. Están bien colocados. Trabajan bien las transiciones, es un buen equipo. Está en el grupo del Barça B. Intentaremos competir y pasar la eliminatoria. No será fácil, un partido complicadísimo. Es un formato atractivo para los equipos y los aficionados. Estarán motivados y nos dificultará la victoria».

Dembélé

«Estoy tranquilo. No depende de mí. Depende del club, Dembélé y sus agentes. Queda esperar, la situación es esta. Es un momento para hacer un esfuerzo y pensar en él. Creo que su futuro pasa por el Barça, depende de él».

Objetivo en Copa

«Si fuéramos líderes de la Liga sería un objetivo igual. Competimos como todos los títulos. Ganas de competir y comenzar la competición. El Linares nos complicaría mucho. Independientemente de la situación de LaLiga y otras competiciones. Podemos repetir título».

Coutinho

«No he hablado con Coutinho. Es un buen profesional, nos está ayudando. Valoraremos para que haya entradas deben haber salidas. Veremos. Estamos intentando inscribir a Alves. Y luego Ferran. Depende de las salidas, de la renovación, límite salarial… Con Philippe no he hablado en concreto».

Las palabras de Laporta

«En este sentido estoy con el presidente, soy optimista. Me gusta que sea positivo, que tenga ambición. Es un tío valiente. Estoy con él. ¿Hemos vuelto? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello, vamos bien. Estamos ahí, luchando. No es fácil. La situación es la que es. Estamos haciendo los deberes para devolver al Barça donde se merece. Estamos por el buen camino».

Ricard Pruna

«Ricard Pruna ya lleva dos semanas. Está con nosotros. Es un hombre de mi confianza, es un amigo. Es un buen doctor, el mejor que he tenido como jugador. Diagnosticando es el número uno. Es buen tipo y profesional. Encantado de tenerle aquí. Los dos doctores son maravillosos para trabajar. Lleva 15 días o más».

Alves

«Yo le veo muy bien. Le veo espectacular en los entrenos. Le veo en un ritmo de competición muy alto. Es un profesional de la hostia. Nos ayudará mucho. Jugará cada tres días. Le necesitamos. Todo lo que aporta. Su talento… Es un jugador superlativo. Tiene 33 años pero tal y como está nos ayudará muchos partidos».

Ter Stegen

«Le he dicho de broma que este balón también lo paraba yo. Está contento. También lo necesita. Un portero puede fallar. Es un tema de rendimiento. Bajas un poco y hay críticas. Esto es el Barça. Esta parada le servirá».

¿Ya ha vuelto el Barça?

«Es el objetivo, volver. Íbamos novenos y ahora estamos quintos. Ya estamos volviendo en ese sentido. Estamos trabajando en el modelo de juego. Fichajes como el de Ferran hacen que la afición vea que la situación económica es difícil pero se pueden hacer cosas. Estamos trabajando 24 horas prácticamente. Hay que seguir al presidente Hemos vuelto, estamos en ello, trabajamos duro para que el club reflote. Si nos hundimos en la miseria seguro que no sirve. Hay que ser positivo, si no se cumplen los objetivos a seguir intentándolo, con positivismo. Me gusta pensar en cosas buenas. Hay que seguir al presidente porque marca el camino».

Más de Dembélé

«Me reitero en que estoy esperando que haga un esfuerzo. Creo que el proyecto deportivo no puede ser mejor para él. No puede ser más feliz en otro sitio. Yo todavía espero que haga un esfuerzo».

Neto

«Acabo de hablar con Neto y decidiremos. Estamos pendientes del test de antígenos, de Dani… estamos en esta situación».

Memphis y Ansu Fati

«Ni Memphis ni Ansu están al 100%. Están bien. Las sensaciones son positivas, volverán para el Granada. Necesitan más entrenos para estar al 100%. Si no es el Granada será el siguiente».

Riqui Puig

«Yo estoy contento con el Riqui. Con el entreno, su fluidez, que pruebe chut, último pase, que mire situaciones de juego, que entiende. Hizo un buen partido ante el Mallorca. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Hay muchas opciones. Tendrá minutos, tengo confianza en él».

Morata

Mejor hablar de los que están y tenemos, de los que podemos inscribir. Si hablo de Morata o Haaland no son mis jugadores. Si ficha por el Barça, abierto a todas las preguntas».

¿Cómo mejora el juego?

«Levantar la cabeza, buscar hombre libre, buscar tercer hombre, vídeo, entrenos individuales. Automatismos, hábitos para que cojan el modelo de juego. Insistir. Lo van cogiendo y pillando. Cada vez jugamos mejor. Lo tenemos que hacer durante 90 minutos».

Demir

«Es parte de la plantilla. Veremos si se queda o no. Es parte de la plantilla y entrena con el grupo».