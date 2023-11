Xavi: «Luego decís que busco excusas pero es penalti claro sobre Raphinha»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el nuevo pinchazo del Barcelona en Liga. El conjunto azulgrana empató ante el Rayo Vallecano en un partido donde se salvó gracias a un gol de Lejeune en propia puerta en el minuto 83 de partido. El técnico español valoró las sensaciones que le deja el encuentro a tres días de una nueva ‘final’ ante el Oporto en la Champions League.

«Creo que ha habido dos partes. La primera hemos dominado, pero no hemos sido agresivos como para hacer daño. En la segunda sí lo hemos sido. Hemos hecho un gol y pudimos hacer otros. Me quedo con la segunda parte. Debemos ganar estos partidos si queremos ganar la Liga. Hay que hacer autocrítica. Nos está penalizando esta temporada regalar cosas. Son muchos partidos a remolque. En el fútbol moderno cambia mucho cuando te marcan», decía Xavi tras el choque.

Sobre la polémica en el gol de Unai López: «Creemos que condiciona. Para nosotros sí, muchísimo. Si no tiene un jugador detrás quizá Balde podría incluso haber dejado pasar el balón. Son situaciones difíciles que nos salen cruz. También hay un penalti a Rafa parece, pero están saliendo cruz. De todas formas, nosotros nos debemos centrar en lo nuestro»

«Si queremos ganar títulos esta temporada tenemos que cambiar la mentalidad. En la segunda mitad la mentalidad es buena. El hecho de haber ganado el doblete, bajas la mentalidad y eso no se puede permitir. Hay que dar más, tenemos que dar más. Es una evidencia. Hay que quedarse con la segunda parte», añadía el técnico español.

«Excusas» de Xavi

«Luego me decís que busco excusas pero es penalti claro. No estamos teniendo suerte. Nos están saliendo cruz. Pasó en Getafe, en Granada… No es excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien. Para mí es penalti claro», decía sobre el penalti no pitado a Raphinha.

«Creo que la segunda parte hemos estado muy bien, pero ya es tarde. Nos vale para conseguir solo un punto. Hay que cambiar la dinámica y la mentalidad», volvía a incidir el técnico sobre la mentalidad del equipo.

«No hemos jugado bien. No estamos al nivel que podemos estar. Tenemos que trabajar para mejorar. El plan está bien, tenemos confianza. Cada uno ha corrido lo más que podía. Creo que no hemos estado bien en la posesión», dijo Frenkie de Jong tras el partido donde fue nombrado el MVP.