Xavi Hernández compareció este viernes en sala de prensa en la previa al partido entre el Barcelona y el Betis en el Camp Nou de este sábado. El egarense repasó la situación de su equipo en esta semana, cómo llega tras vencer al Villarreal y qué espera ante el cuadro verdiblanco de Manuel Pellegrini. Además, dio la enhorabuena a Alexia Putellas y Pedri y dejó claro lo que para él es un título más que merecido para Leo Messi.

Betis

«El objetivo lógicamente ganar pero hay muchos otros objetivos a conseguir. Hemos tenido tiempo para corregir cosas, en la salida de balón, aspectos defensivos, la presión… pero si es ganando como en Villarreal, mucho mejor. Soy positivo viendo los entrenos. Son 3 puntos vitales. tenemos urgencias y no podemos perder más puntos. El Betis un rival difícil y un rival directo».

Bayern Múnich

«No miro más allá. Cada partido es vital. Mañana también es una final. No podemos perder puntos si nos queremos conectar y luchar por la Liga. Jugaremos con el mejor once, con el que creo que puede rendir mejor por las circunstancias. La Liga nos dirá donde estamos a final de temporada»

Ansu Fati

«Ansu está haciendo un esfuerzo extraordinario. tiene un compromiso y sentimiento tremendo. Tenemos que ser cautos. Lo más importante es que esté a gusto y al 100%. Es evidente que son partidos vitales, cuando esté el 100%, estará. No podemos forzar a jugadores cuando no tocan. Preferimos ser cautos. Ni será fácil que esté el martes».

Dembélé

«Yo lo que tengo constancia es que no es un tema económico, es un tema deportivo, el proyecto. Para mí es un jugador importantísimo. Creo que hemos sido muy claros, puede ser el mejor jugador del mundo en su posición. Depende de su rendimiento, de su compromiso. Está siendo un ejemplo, no estaba qa 100% y jugó ante Benfica. Yo tengo claro en el proyecto, le vemos como figura clave del proyecto. Ya depende de él. El tema deportivo está contento, en lo económico depende del club, jugador y. El quiere un proyecto. importante. Él será una figura clave conmigo».

Semana crucial

«Es una semana importante, como será la siguiente. Múnich también es importante. Enero será importante, febrero igual. Esto es el Barça, el Barça es exigencia diaria, en cada partido, para eso entrenamos a tope y queremos competir contra quien sea. Cada semana es vital, no hay descanso. Cada semana y partido va a ser vital, más en la situación que estamos».

Aspira a ganar LaLiga

El Barça aspira a ganar todo, siempre. El tiempo dirá dónde estamos. Sin duda, el objetivo es ganar. Hay que meterlo en la cabeza. Aquí no vale empatar, va de ganar, ganar y ganar otra vez. Somos un equipo hecho para ganar y competir. Luego al final ya veremos dónde competimos o no. El objetivo principal es ganar, lo comparto con el presidente.

Dest

«Está la 100%, ha sufrido también. Todos quieren entrenar y jugar, competir. Les tenemos que frenar. Esto es bueno para el grupo y el equipo. Seguro lo ha demostrado también. Ahora está a, 100% y mañana estará disponible».

Bajas en ataque

«Notamos las bajas, claro. Arriba, Pedri, Ansu, el Kun… En estos tres partidos habían jugado. Tenemos lo que tenemos. Tenemos que competir con lo que tenemos y tirar para adelante. Mañana tenemos al Betis, bien trabajado, con buen entrenador, son muy buenos. Vamos a competir desde el primer minuto, ir al ataque con los futbolistas que tengamos».

Fichajes en enero

«Tenemos un partido vital, evidentemente está trabajando el club para reforzarse en el mercado de invierno. Para reforzar alguno debería marcharse. Estamos viendo qué puede ser y qué no. Tenemos que ser productores. El club está trabajando juntos para intentar hacer alguna incorporación».

¿Perfil a incorporar?

«Prefiero hablar de los que tenemos, en caso de fichar en enero ya hablaremos del perfil. Perfil Barça, el que necesitamos en cada posición. Qué necesidad tenemos en cada posición, que se adapte, sin más. No voy a hablar de nombres. De los que tenemos y la importancia del partido de mañana».

Putellas, Pedri y Messi

«Primero felicitar a Alexia Putellas, ha hecho historia, es impresionante el nivel de ella. Me une una amistad cercana. Hemos coincidido cuando era muy joven. Entendía el juego y era muy profesional. Felicitar también a Pedri por el premio. Invitó al equipo a cenar, un gran detalle. Lo de Leo es de justicia futbolística. Es el mejor jugador de la historia. Ya lo dijo Pep, nunca es injusto que se lo den a él».

Cavani

«Cavani es un buen futbolista, sin más. Prefiero hablar de los que hay aquí. Son importantes. Necesitan cariño del aficionado, mañana hay tres puntos importantes».

La exigencia del Barça

«El Barça es el club más difícil del mundo. Lo es. Aparte de ganar tenemos que jugar bien. Somos muy exigentes. La primera victoria del equipo fuera de casa y parece que sabe a poco. En qué medio sabe un poco, esa es la pregunta. En el vestuario parecía un título. Es una gran victoria, ante un gran equipo y entrenador. Está muy bien la exigencia del Barça. Somos conscientes de que en muchas fases del partido no tuvimos dominio con el balón. Eso tenemos que trabajar. Le damos mucha importancia a la victoria».

Mejoras con respecto a Villarreal

«Hemos entrenado muchas cosas, la línea defensiva, la presión alta, muchas cosas con la pelota. El Villarreal también juega muy bien, como el Betis. En el fútbol hay un oponente, que te complica la existencia. El Betis nos complicará igual que el Villarreal. Intentaremos mejorar en todas las fases del juego».

Sergi Roberto

«Sergi es una persona, que es un ejemplo, para la plantilla, para el producían, para nosotros… Se ha sido muy injusto con Sergi, ha sido muy criticado. Siendo un jugador de la casa, que se implica. Yo le he recomendado que pare, si no estás al 100%. Para mí es un jugador fundamental para el equipo. Ha sido un ejemplo y se ha sido injusto con él.. callado, trabajando… Esperemos que se recupere y vuelva al 100%».

Su lío con Emery

«Es la tensión del final, ellos tienen una situación complicada, son tensiones de la competición. Ha pasado y pasará toda la vida. No tiene importancia».

Estado físico de Dembélé

«Dembélé está bien. Está al 100%. Ya decidiré, está bien, entrena bien, está feliz. Está a disposición del equipo al 100%».

¿Y si Dembélé no renueva?

«No sería el objetivo, un jugador que tiene contrato entiendo que tiene que jugar. Vamos a ser positivos. Que renueva y está feliz aquí. Siempre miro el lado positivo. En caso contrario, si tiene contrato tiene que jugar. Soy más claro en eso. Por la imagen del mismo club, yo no valoro esa opción. No la contemplo».

Fútbol femenino

«Para mí el fútbol femenino está creciendo de una manera en los últimos años muy bestia. Si no eres profesional es muy difícil. Ellas son futbolistas profesionales. Ves un partido femenino y disfrutas. Tengo total respeto por ellas. Hay mucho talento. Marcan diferencia, tienen talento. Les deseo lo mejor. No me he parado a pensar en entrenar al fútbol femenino, pero no lo descarto. Me agrada más competir que firmar, no lo descarto, claro que no».

Messi, el mejor de la historia

«Leo es el mejor. No es una votación, al final es el mejor. El mejor futbolista de la historia. El fútbol evoluciona en todos los sentidos. Para mí no hay color. Si al final no ganas un título importante. Las votaciones están allá».

Guardado

«Guardado me gusta, estuvimos valorando su fichaje para el Al-Sadd. Futbolista técnico, capaz de tirar de lejos. Es el metrónomo del equipo».

Frenkie De Jong

«Es un jugador intransferible para mí. Capaz de marcar diferencias. Ya lo dije en otras comparecencias.. Es el Frenkie que buscamos, estuvo excelente ante el Villarreal».