El Xavi Hernández entrenador es más resultadista que el jugador. Queda claro tras sus últimas dos ruedas de prensa, y sobre todo después de escuchar su valoración de la victoria en el derbi catalán contra el Espanyol, un partido en el que el Barcelona acabó sufriendo y pidiendo la hora en el Camp Nou. El técnico azulgrana considera que hay que valorar los tres puntos y el hecho de arrancar este proyecto con victoria, y aunque admite que quedan muchas cosas por mejorar, expresa su satisfacción por este primer triunfo en el banquillo culé.

Análisis del partido

«En líneas generales estoy muy contento por los tres puntos, por la actitud de los jugadores para ganar el partido. Enfrente hay un equipo que aprieta y el Espanyol tiene un equipazo. Hemos dominado el partido durante 70-75 minutos muy bien aunque haya que mejorar muchas cosas. El Espanyol nos ha complicado mucho en los últimos 15 minutos. Pero creo que es una victoria merecida y vital para nosotros para iniciar el proyecto. Lo más importante es que no podía faltar actitud, entrega, trabajo… Y no ha faltado. Hemos generado ocasiones, hemos tirado desde fuera, contra un equipo que defendía con cinco, no es fácil».

La jugada del penalti

«Yo creo que es penalti, viéndolo en directo creo que es penalti. No la vi repetida, ahora la veremos 200 veces. Pero en vivo creo que es penalti».

¿Bajón físico?

«No lo veo un problema físico sino de interpretación del juego, teníamos que haber dominado más el balón y tener más personalidad en ese momento. Es más un problema futbolístico que físico. El equipo se ha vaciado y ha trabajado muy bien en lo físico».

Construir desde la victoria

«Totalmente, está claro. Estamos construyendo un proyecto y conseguir los tres puntos en un derbi tan sufrido nos genera mucha ilusión y nos da mucha vitalidad. Son tres puntos importantísimos para seguir en la carrera. Lo hemos sufrido, sí, pero también pudimos marcar el segundo. En lo futbolístico debemos mejorar».

Debilidad defensiva

«Hemos estado bien en las vigilancias, hemos recuperado muchos balones. Para nosotros las vigilancias son clave y lo vigilaremos más, porque en ocasiones se giran y pueden correr muchos metros. Veo más mérito del Espanyol al final generando ocasiones que demérito nuestro. El Espanyol tiene muy buenos futbolistas y está muy bien trabajado».

Kun Agüero y tocados

«Del Kun Agüero no sé nada, esto que ha salido hoy no es cierto. Hemos ido hablando con él y es un tema médico. Nico tiene una torcedura en el banquillo, Mingueza es un calambre. En temas de esfuerzo hemos rozado la excelencia».

¿Cómo se disfruta más, jugador o entrenador?

«Se disfruta más jugando, está claro. Hoy se ha sufrido para ganar, pero es difícil ganar fácil hoy en día. Los equipos se ordenan, trabajan bien tácticamente… Es el fútbol moderno. Ha valido la pena sufrir, es un derbi y ganamos al Espanyol. Es un gran día para nosotros, hay que valorar las victorias. El Barça es ganar y hay que estar contentos, aunque lógicamente hay que mejorar. Ya jugaremos mejor y atacaremos mejor».

Cabeza de la tabla y títulos

«Estamos lejos, pero quedan jornadas y vamos a pelearlo. ¿Por qué no? Soy optimista, es pronto, es la primera victoria y el equipo la merecía y lo necesitaba. ¿Por qué no podemos luchar por todos los títulos? En general estoy satisfecho. Tenemos que mejorar, pero…».

Camp Nou volcado

«Agradecer muchísimo la ilusión, las ganas… He notado un cambio inmenso, en momentos en los que hemos sufrido seguían cantando y animando. Hemos creado ilusión con este proyecto, es una maravilla. Muy contento de la aportación de la afición. Vamos a trabajar para que se sientan orgullosos del equipo».

Posesión

«Más que la posesión, que está muy bien, es que sirva para ser mejor que el contrario y generar cosas. Y se puede generar mucho más, hay que atreverse, uno contra uno, paredes, tiros… Es un tema de confianza y de tiempo».